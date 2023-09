WTA-Weltrangliste: Aryna Sabalenka erstmals die Nummer 1

US-Open-Finalistin Aryna Sabalenka stellt erstmals die Nummer 1 der Damenwelt im Tennis.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 11.09.2023, 14:46 Uhr

Bereits mit dem Achtelfinal-Aus von Iga Swiatek war der Machtwechsel klar - und verdient. Sabalenka hatte das WTA-Race bereits das gesamte Jahr angeführt, beginnend mit ihrem Titel in Adelaide. Dem sie bei den Australian Open ihren ersten Grand-Slam-Titel folgen ließ.

Überhaupt ist die Belarussin das gesamte Jahr ein Zeichen der Konstanz, neben ihren drei Titeln stand sie auch bei den French Open und in Wimbledon im Halbfinale, in New York nun im Endspiel.

Coco Gauff erstmals die Nummer 3

Sabalenka führt das WTA-Ranking aktuell mit 9.266 Punkten an, vor Swiatek mit 8.195 Zählern. Mit etwas Abstand folgt US-Open-Siegerin Coco Gauff mit 6.165 Punkten. Gauff macht durch ihren Sieg in Flushing Meadows drei Plätze gut, mit Rang 3 steht sie so weit oben wie noch nie. Auch Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrousova hat mit Rang 6 ein neues Career-High inne, dank ihres Viertelfinals in New York. Halbfinalistin Karolina Muchova klettert auf Platz 8, ebenfalls eine persönliche Bestmarke.

Caroline Garcia hingegen, im Vorjahr im Finale, rutscht auf Platz 10 ab. Die Französin hat noch einige Punkte zu verteidigen in 2023, vor allem von ihrem Sieg bei den WTA Finals in 2022.

Große Sprünge im Ranking machen zudem Lin Zhu (Platz 35), Yinhu Wang (Platz 39), Peyton Stearns (Platz 44) und Sara Sorribes Tormo (Platz 51). Auch Jungstar Mirra Andreeva klettert weiter, ist nun schon auf Rang 57 notiert.

Tatjana Maria bleibt die Nummer 1

Aus deutscher Sicht ist Tatjana Maria mit Platz 48 vorne dabei, vor Tamara Korpatsch auf Rang 78 und Anna-Lena Friedsam auf Platz 94.

Für Österreich hält Julia Grabher mit Platz 73 die Fahnen hoch, auch wenn es für sie um 19 Plätze nach unten geht. Schlimmer noch: Grabher ist verletzt, wird den Rest des Jahres ausfallen.

Doppel-Ranking: Siegemund mit High

Im Doppel stellen Coco Gauff und Jessica Pegula die neue Nummer 1 - auch wenn für das US-Duo im Viertelfinale Schluss war. Finalistin Laura Siegemund klettert um elf Plätze auf Platz 12 - eine neue persönliche Bestleistung!

