WTA-Weltrangliste: Aryna Sabalenka fehlen nur mehr 69 Zähler auf Iga Swiatek

Bei den Frauen könnte es in der Weltrangliste schon bald zu einem Führungswechsel kommen. Aryna Sabalenka fehlen nach ihrem Triumph in Wuhan nur mehr 69 Punkte auf Iga Swiatek.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 14.10.2024, 13:48 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Aryna Sabalenka gewann in Wuhan

Nach ihrem Turniersieg in Wuhan könnte Aryna Sabalenka demnächst auch die Führung in der Weltrangliste übernommen. Der Belarussin fehlen nach ihrem Triumph in der chinesischen Metropole nur mehr 69 Zähler auf Iga Swiatek, die nach ihrem jüngsten Trainerwechsel zuletzt pausierte.

Swiatek, die das Ranking seit nunmehr einem Jahr anführt, hatte zwischenzeitlich fast 4000 Punkte Vorsprung auf ihre Verfolgerinnen. Nach Sabalenkas jüngstem Erfolgslauf - unter anderem hatte die 26-Jährige im September auch die US Open für sich entschieden - könnte es jedoch zeitnah zu einem Führungswechsel kommen.

Die Entscheidung, wer als Nummer eins überwintern darf, wird bei den WTA Finals in Riad fallen. Sowohl Swiatek als auch Sabalenka werden erst dort ihr nächstes Turnier bestreiten. Der Startschuss für das Event in Saudi-Arabien, bei dem Swiatek als Titelverteidigerin an den Start gehen wird, fällt am 2. November.

Hinter dem Führungsduo klafft im Ranking indes eine große Lücke. Coco Gauff fehlen als Nummer drei der Welt bereits über 3.700 Zähler auf Sabalenka. Komplettiert werden die Top fünf von Jessica Pegula und Elena Rybakina, beste Deutsche ist Jule Niemeier auf Rang 83.

Die aktuelle WTA-Weltrangliste im Überblick