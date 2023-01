WTA-Weltrangliste: Aryna Sabalenka neue Nummer zwei, Elena Rybakina in Top-10

Aryna Sabalenka hat sich mit ihrem Titelgewinn bei den Australian Open auf die Nummer-zwei-Position der WTA-Charts geschoben. Finalgegnerin Elena Rybakina hingegen schafft es erstmals in die Top-10.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 30.01.2023, 09:27 Uhr

Aryna Sabalenka ist die neue Nummer zwei der Welt

Eines vorweg: Nein, so richtig spannend ist das Rennen um Weltranglistenposition eins bei den Damen auch nach den Australian Open nicht. Iga Swiatek konnte ihre starke Verfassung in Down Under zwar nicht bestätigen, in der Weltrangliste liegt die Polin dennoch mehr als 4000 Punkte vor der ersten Verfolgerin. Diese aber nennt sich neuerdings Aryna Sabalenka: Die Australian-Open-Siegerin machte drei Plätze gut und schob sich an Ons Jabeur, Jessica Pegula und Carolina Garcia vorbei auf Rang zwei.

Auf Platz sechs liegt derzeit Coco Gauff, gefolgt von Maria Sakkari, Daria Kasatkina und Belinda Bencic. Melbourne-Finalistin Elena Rybakina machte indes 15 Plätze gut und ist in den Top-10 zu finden. Ebenfalls deutlich nach vorne ging es für Jelena Ostapenko (+5 auf Rang 12), Victoria Azarenka (+8 auf Position 16) und Karolina Pliskova (+11 auf Platz 20). Überraschungsfrau Magda Linette aus Polen machte gar 23 Positionen gut und ist die neue Nummer 22 der WTA-Charts.

Maria vor Niemeier und Raducanu

Die beste Deutsche im Ranking ist derzeit auf Position 63 zu finden, die 35-Jährige Tatjana Maria schob sich nach guten Australian Open um acht Plätze nach vorne. Jule Niemeier bekleidet aktuell Platz 71 im Klassement und ist damit in ähnlichen Gefilden wie Emma Raducanu (aktuelle Nummer 77) und Tamara Korpatsch auf Platz 78 zu finden.

Julia Grabher konnte bei ihrem ersten Auftritt im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers zwar kein Spiel gewinnen, liegt trotz einem Rückfall um vier Plätze aber weiterhin komfortabel innerhalb der besten 100 bei den Damen. Die Vorarlbergerin ist die aktuelle Nummer-89 der Welt.

