WTA Weltrangliste: Dayana Yastremska profitiert von guter Linz-Vorstellung

Mit dem WTA 500er-Turnier in Linz und dem parallel ausgetragenen 250er-Turnier in Singapur gab es genügend Möglichkeiten für Sprünge in der WTA-Weltrangliste. Dayana Yastremska und Ann Li nutzten diese Chance.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.02.2025, 08:47 Uhr

© Getty Images Dayana Yastremska wird in der Weltrangliste für ihren Finaleinzug in Linz belohnt.

Linz-Finalistin Dayana Yastremska macht in dieser Woche 22 Plätze gut und schafft es auf Rang 50. Finalgegnerin und Linz-Titelträgerin Ekaterina Alexandrova klettert ebenfalls im Ranking, allerdings ist hier die Verschiebung deutlich geringer. Von Rang 30 geht es auf die 25. Vorjahressiegerin Jelena Ostapenko, die auf eine Reise nach Linz in diesem Jahr verzichtete, fällt neun Plätze auf Rang 35. kann den Verlust der Punkte

Ann Li, die in Singapur erst im Endspiel an Elise Mertens scheiterte, klettert um 24 Plätze und wird in dieser Woche auf der Nummer 61 geführt. Finalgegnerin Mertens macht mit dem Titel lediglich einen Platz gut und steht auf der 31.

Veränderung bei Jule Niemeier

In den Top Ten tat sich nichts. Aryna Sabalenka führt die Weltrangliste weiterhin vor Iga Swiatek, Coco Gauff, Jasmine Paolini und Elena Rybakina an. Die Topspielerinnen nutzten die Woche nach dem ersten Grand-Slam zur Regeneration.

Aus deutscher Sicht bleibt Tatjana Maria (74) die beste deutsche Spielerin vor Laura Siegemund (80) und Eva Lys (92). Jule Niemeier fällt auf Rang 96, da die Punkte der letztjährigen Qualifikation plus dem Achtelfinaleinzug beim Linzer Turnier verloren gingen.