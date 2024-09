WTA Weltrangliste: Navarro erstmals Top10, Niemeier zurück in Top100

Die US Open sorgen in der WTA Weltrangliste für einige Veränderungen. Emma Navarro steht erstmals in den Top10.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.09.2024, 10:23 Uhr

© Getty Images Emma Navarro stößt in dieser Woche in die Top10 vor.

Die Halbfinalistin von New York verbessert sich mit ihrem Abschneiden am Big Apple um vier Plätze und steht mit Rang acht erstmals unter den zehn besten Spielerinnen der Welt. Mit Jessica Pegula macht eine weitere Spielerin aus den USA einen Sprung nach vorne in den Top10 und rangiert in dieser Woche wieder auf Platz drei hinter Primus Iga Swiatek und Titelträgerin Aryna Sabalenka.

Drei Plätze einbüßen muss Coco Gauff, die in dieser Kalenderwoche als Nummer sechs geführt wird, nachdem im Achtelfinale gegen Emma Navarro das Turnier beendet war und damit die Titelverteidigung nicht gelingen sollte.

Maria und Niemeier gelingen Sprünge

Die deutschen Fans dürfen sich über einen großen Sprung von Tatjana Maria im Ranking freuen. Die 37-Jährige erreichte in Guadalajara das Finale des WTA-Challenger uns verbessert damit ihr Platzierung um 17 Ränge und bestreitet die Woche als Nummer 82 und beste DTB-Spielerin.

Jule Niemeier kehrt nach ihrer Drittrundenteilnahme in New York in die Top100 zurück (Platz 87) nachdem sie vor dem letzten Grand Slam des Jahres als 101. knapp davorstand. Laura Siegemund (Platz 97) ist die dritte deutsche Spielerin im aktuellen Kreis der 100 besten deutschen Spielerinnen.

