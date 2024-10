WTA Wuhan: Fast einzigartig - Qinwen Zheng schafft 40. Saisonsieg

Chinas Nummer eins im Damentennis, Qinwen Zheng, hat beim WTA-Heimturnier in Wuhan das Achtelfinale erreicht und dabei einen chinesischen Rekord im Tennissport eingestellt.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 09.10.2024, 20:07 Uhr

Schöne (Tennis-)Geschichte beim WTA-Tour-1000-Turnier im chinesischen Wuhan: Mit einem 6:2,-6:4-Sieg gegen die Rumänin Jaqueline Cristian sicherte sich Qinwen Zheng ihren 40. Sieg auf der Hologic WTA Tour in dieser Saison. Damit ist Zheng die erste Chinesin seit Li Na im Jahr 2013, die diese historische Marke erreicht.

Zheng, die in der chinesischen Stadt Shiyan geboren wurde und in Wuhan aufwuchs, begeisterte ihr heimisches Publikum mit einer starken Leistung, besonders demonstrierte sie ihre Aufschlagstärke: Mit neun weiteren unretournierbaren Aufschlägen übernahm sie mit insgesamt 345 Assen in der aktuellen Saison die Führung auf der Tour und überholte damit die Kasachin Elena Rybakina.

Wuhan gibt Zheng Kraft

Zhengs 40 Siege in einer Saison sind nicht nur ein persönlicher Triumph, sondern auch ein wichtiger Schritt in ihrem Kampf um die Qualifikation für die WTA Finals. Seit Li Na im Jahr 2013 hat keine Chinesin mehr an diesem prestigeträchtigen Turnier teilgenommen, doch Zheng scheint entschlossen, das zu ändern. Aktuell liegt sie auf Platz 8 der PIF Race to the WTA Finals-Rangliste, knapp hinter Emma Navarro, der Halbfinalistin der US Open.

Trotz einem bis dato höchst ereignisreichen Jahr 2024 (u. a. Olympiagold in Paris) schöpft Zheng besonders in Wuhan Kraft aus dem Enthusiasmus der heimischen Fans. “Es ist wie bei einem Job, den man vielleicht nicht immer machen will, aber trotzdem zur Arbeit geht”, sagte Zheng. “Aber hier in Wuhan, meiner Heimatstadt, ist es etwas ganz Besonderes.”

Im Achtelfinale geht es für die Asiatin gegen die Kanadierin Leylah Fernandezt. Fernandez hat beide bisherigen Begegnungen gegen Zheng gewonnen, doch mittels ihrer bestechenden Form und dem Rückenwind durch den beeindruckenden 40. Saisonsieg könnte für die 21-Jährige diesmal einiges drinnen sein.

