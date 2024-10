WTA Wuhan: Sabalenka nach spektakulärem Comeback-Erfolg im Finale

Spannender hätten es Coco Gauff und Aryna Sabalnka wohl kaum machen können. Nach einem Blitzstart der US-Amrikanerin drehte Sabalenka das Match und steht im Finale des WTA-Tour-1000-Turnier in Wuhan.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 12.10.2024, 13:52 Uhr

Das war mal ein Blitzstart der Extra-Klasse. Die 20-jährige Coco Gauff hatte kein pardon mit der Erstgesetzten Sabalenka und fegte in 28 Minuten und mit 6:1 über die Belarussin hinweg. Schon im Viertelfinale legte die US-Amrikanerin einen schnellen Start hin und hatte es im Halbfinale ebenso eilig.

Doch Sabalenka machte der Viertgesetzten einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin war mit 15. Siegen en suite in Wuhan in das Halbfinale hineingegangen und wollt die Favoritenrolle auch nicht so leicht hergeben. Sabalenka fand in der Mitte des zweiten Satzes zurück in das Match und drehte die Partie um 180 Grad. Die Erstgesetzte holte einem 2:3 Rückstand auf und schnappte sich den zweiten Satz mit 6:4.

Gleich zu Beginn des entscheidenen Satzes nahm Sabalenka der US-Amerikanerin den Aufschlag ab. Gauff brauchte ein wenig Zeit, um sich an den plötzlichen Spielwandel ihrer Gegnerin zu gewöhnen, holte dann aber wieder zum 4:4 auf. Beide Spielerinnen zeigten im “vorgezogenen” Finale nicht immer Tennis auf höchstem Niveau. Vor allem Gauff hatte mit ihrem Aufschlag enorme Probleme - und schloss das Match auch mit einem Doppelfehler ab. Am Ende war es also Aryna Sabalenka, die nach einem harten Kampf und 2:26 Minuten den ersten Finalspot in der Tasche hatte.

Im Finale wartet entweder Qinwen Zheng oder Wang Xinyu auf die Turnierfavoritin.

