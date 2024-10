WTA Wuhan: Sabalenka und Gauff lassen nichts anbrennen

Turnierfavoritin Aryna Sabalenka und Peking-Siegerin Coco Gauff haben problemlos das Achtelfinale beim WTA-Tour-1000-Turnier in Wuhan erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.10.2024, 13:25 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka hat mit Katerina Siniakova keine Probleme gehabt

Karolina Muchova ist bekanntlich jene Spielerin, die Aryna Sabalenka als einzige in den letzten Wochen Probleme bereitet hat. Wie zuletzt in Peking, als die Tschechin die Siegesserie von Sabelnka nach 15 Matches stoppte. Muchova fehlt allerdings nach einer späten Absage in dieser Woche in Wuhan. Ist der Weg damit noch freier als ohnehin schon für den nächsten Coup von Aryna Sabalenka? Die Nummer zwei der Welt ist jedenfalls auf einem guten Weg. Und steht nach einem 6:4 und 6:4 gegen Katerina Siniakova schon im Achtelfinale.

Dort geht es für Sabalenka gegen Yulia Putintseva. Die Kasachin setzte sich gegen die an Position 15 gesetzte Donna Vekic mit 6:4, 3:6 unf 6:4 durch.

Krejcikova und Navarro verlieren

Coco Gauff wiederum konnte in Peking auf ihrem Weg zum Titel Karolina Muchova im Endspiel besiegen. Und die Amerikanerin ist auch in Wuhan auf einem guten Weg. Nach dem 6:1 und 6:2 gegen Victoria Tomova spielt Gauff im Achtelfinale gegen Marta Kostyuk. Die Ukrainerin profitierte vom Rückzug von Amanda Anisimova.

Eine Überraschung lieferte Haley Baptiste, die die Wimbledon-Siegerin Barbora Krejcikova mit 6:3 und 7:5 verabschiedete. Und Magdalena Frech nahm mit Emma Navarro ebenfalls eine Top-Ten-Spielerin aus dem Tableau.

Hier das Einzel-Tableau in Wuhan