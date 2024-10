WTA Wuhan: Unwiderstehliche Coco Gauff wartet jetzt auf Sabalenka

Coco Gauff ist in das Halbfinale des WTA-Tour-1000-Turniers von Peking gerauscht. Und könnte dort auf Turnierfavoritin Aryna Sabalenka treffen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.10.2024, 07:26 Uhr

Coco Gauff hat auch am Freitag die Frühschicht erfolgreich bestritten

Coco Gauff scheint es zu genießen, beim WTA-Tour-1000-Turnier in Wuhan das erste Match des Tages bestreiten zu dürfen. Wobei es die US-Amerikanerin dann doch auch wieder richtig eilig hat. So wie beim 6:0 und 6:4 gegen Magda Linette im Viertelfinale. Mit ihrem neunten Sieg in Folge hat Gauff aber Ansprüche angemeldet, nach dem Triumph in Peking vom vergangenen Sonntag nun den chinesischen Doppelschlag zu landen.

Da könnte es in der Vorschlussrunde alerdings haarig werden. Denn es ist zu erwarten, dass Aryna Sabalenka die nächste Gegnerin von Coco Gauff sein wird. Und Sabalenka hat alle bisherigen 14 Matches, die sie in ihrer Karriere in Wuhan bestritten hat, allesamt gewonnen. Zuvor muss die Weltranglisten-Zweite aber noch Magdalena Frech aus Polen beisiegen.

Schlager zwischen Zheng und Paolini

Coco Gauff jedenfalls scheint neues Selbstvertrauen getankt zu haben. Gegen Linette gelangen ihr insgesamt vier Breaks. Sie selbst konnte indes alle fünf Breakchancen ihrer Gegnerin abwehren. Die US-Open-Siegerin des vergangenen Jahres hob ihre Siegquote in China damit noch einmal an: Diese liegt jetzt bei 92,9 Prozent.

In der unteren Tableau-Hälfte kommt es heute noch zum Schlager zwischen Olympiasiegerin Qinwen Zheng und Jasmine Paolini. Und auch eine zweite Chinesin möchte unter die letzten vier: Xinyu Wang. Dazu muss sie gegen Ekaterina Alexandrova gewinnen.

Hier das Einzel-Tableau in Wuhan