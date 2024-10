Wuhan-Spezialistin Aryna Sabalenka schon wieder im Halbfinale

Turnierfavoritin Aryna Sabalenka ist mit einem ungefährdeten 6:2 und 6:2 gegen Magdalena Frech in das Halbfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Wuhan gerauscht. Dort geht es gegen Coco Gauff.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.10.2024, 11:30 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka spielt morgen gegen Coco Gauff

Selten hat die Redewendung vom “vorgezogenen Finale” besser gepasst als in dieser Woche in Wuhan. Denn da treffen morgen Aryna Sabalenka und Coco Gauff aufeinander. Was zum einen eine Neuauflage des US-Open-Endspiels von 2023 ist, das bekanntlich an die Amerikanerin ging. Zum anderen begegnen sich aber auch die jene zwei Spielerinnen, die gerade jeweils einen richtig guten Lauf haben.

Das 6:0 und 6:4 gegen Magda Linette war Gauffs neunter Sieg in Folge. Und mit dem 6:2 und 6:2 gegen Magdalena Frech feierte Sabalenka gar ihren 15. Matchsieg en suite in Wuhan. Was sich auch gut in Hinblick auf das Ziel der Belarussin macht, das Jahr an Position eins der WTA-Charts abzuschließen.

