"Yes it's me": Sebastian Baez gewinnt Premierentitel in Estoril - ausgerechnet gegen Armband-Held Tiafoe

Der Argentinier Sebastian Baez (ATP-Nr. 59) hat in Estoril seinen ersten Titel auf der ATP-Tour gefeiert.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 01.05.2022, 19:38 Uhr

© Getty Images Sebastian Baez

Baez schlug im Finale Frances Tiafoe mit 6:3, 6:2 und wird damit am Montag erstmals unter die Top 50 der Tenniswelt einziehen - im aktuellen Live-Ranking ist er dank der 250 Punkte aus Portugal auf Platz 40 notiert.

Dabei erwischte der 21-Jährige eigentlich keinen guten Start, kam direkt mit Break in Rückstand und musste drei Breakbälle zu einem drohenden 0:3 abwehren. "Ich habe so nervös begonnen, und er so gut", so Baez im Anschluss.

Tiafoe als Inspiration für Baez

Die verrückteste Geschichte an allem jedoch: Frances Tiafoe hatte sich quasi als Inspiration für Baez dargestellt - indirekt. "Why not me?": Diese Worte schrieb Baez die gesamte Woche über nach seinen Siegen auf das TV-Kamera-Glas. Wie er darauf kam? Tiafoe trug ein Armband mit ebenjenem Text, Baez hatte es offenbar bemerkt.

Nach seinem Sieg im Finale wandelte er den Spruch entsprechend ab. "Yes it's me", schrieb er dann.

Frances Tiafoe: "Unglaubliche Woche"

Frances Tiafoe aber gab sich wie immer als guter Verlierer. Er hatte im Turnierverlauf einige Male mit dem Rücken zur Wand gestanden, war gegen Dusan Lajovic bereits mit Satz und Break zurückgelegen, hatte gegen Alejandro Davidovich Fokina einen 2:5-Rückstand im finalen Durchgang gedreht und im Halbfinale gegen Sebastian Korda nach 4:6, 2:5-Rückstand drei Matchbälle abgewehrt und noch gewonnen.

"Unglaublicher Job von Sebastian", so Tiafoe im Anschluss. "Er hat es verdient, er war besser als ich heute." Tiafoe aber hatte die Woche ebenfalls genossen. "Ich muss euch danken, Leute, ehrlich. Ihr habt das zu einer unglaublichen Woche für mich gemacht"; erklärte er dem Publikum. "Ich habe einige verrückte Matches gespielt und ich hoffe, ihr habt es genossen. (...) Das ist einer meiner Lieblingsplätze, auf denen ich spiele."

Baez freilich ließ sich ebenfalls feiern. Und gab Tiafoe mit: "Why not me? And why not you, man?"

Vielleicht ja im nächsten Jahr.