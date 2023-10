Zhizhen Zhang begeistert weiterhin Shanghai

Zhizhen Zhang ist in Shanghai als erster Chinese in das Achtelfinale eines ATP-Masters-1000-Turniers eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.10.2023, 17:42 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Zhizhen Zhang hat in Shanghai einen Lauf

Schön langsam wird sich Zhizhen Zhang daran gewöhnt haben, dass er in den Night Sessions beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai der „Main Act“ ist, also jener Spieler, der die Massen ins Stadion bringen und dort begeistern soll.

Das ist bislang ganz gut gelungen. Denn nach dem Auftaktsieg gegen Richard Gasquet und dem mühsam erkämpften Erfolg gegen Tomas Martin Etcheverry legte Zhang auch am Sonntagabend Ortszeit einen sauberen Auftritt hin. Und zog mit einem 7:6 (2) und 6:2 gegen Brandon Nakashima in das Achtelfinale ein. Als erster Chinese, dem dies in dieser Turnierkategorie gelang. Ein weiteres Stück Tennisgeschichte für Zhizhen Zhang, der ja auch der erste Top-100-Mann aus dem Reich der Mitte war.

Naturgemäß werden die Aufgaben nun schwieriger. Und als nächste wartet Hubert Hurkacz, der am Sonntag gegen Yu Hsiou Hsu sicher mit 6:4 und 6:4 gewann. Zum kommenden Match mit dem Polen hat Zhang genau einen Anhaltspunkt: Denn das bislang einzige Match fand 2019 in Shanghai statt. Hurkacz gewann damals in zwei Sätzen. Da aber war Zhizhen Zhang noch längst nicht auf dem Höhenflug von 2023.

Um ein Highlight werden die Fans allerdings umfallen: Denn Zhang und Jannik Sinner haben ihre gemeinsame Nennung für den Doppel-Wettbewerb am Sonntag zurückgezogen. Um sich auf ihre jeweiligen Einzel-Matches zu konzentrieren.

Hier das Einzel-Tableau in Shanghai