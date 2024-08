Zhizhen Zhang: Erster, Erster und nochmal Erster

Zhizhen Zhang bringt Herren-Tennis nach China. Während es bei den Frauen schon lange ausgezeichnet läuft, war bei den chinesischen Herren flaute. Bis jetzt. Zhang lässt einen Rekord nach dem anderen hinter sich, klettert die Weltrangliste hoch und ebnet den Weg für die folgenden Generation an chinesischen Tennisspielern.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 07.08.2024, 07:37 Uhr

Bei den chinesischen Damen-Tennis läuft es mehr als Rund. Das jüngste Beispiel ist die die Weltranglistenachte, Qinwen Zheng, die sich bei den Olympischen Spielen die Goldmedaille erkämpft hat (Auf ihrem Weg bezwang sie Kerber und Nummer Eins Swiatek). Neben Zheng sind noch drei weitere Chinesinnen unter den Top-50. Und auch in der Vergangenheit war China Dank Li Na immer ganz vorne mit dabei.

Herrentennis war bisher ein Schwachpunkt in der chinesischen Sportgeschichte. Doch mit Zhizhen Zhang, Spitzname Triple-Z, änderte sich das. Der 27-jährige ließ einen Rekord nach purzeln und schreibt die Geschichte im chinesischen Herren-Tennis neu. Er ist der erste männliche chinesische Spieler, der die Top100 und darauf die Top 50 geknackt hat, der erste Chinese in einem Viertelfinale eines ATP-Tours-1000-Turnier, der Erste, der 50 Siege auf Tour-Level einfahren konnte und der erste chinesische Spieler, der Top-5-Spieler schlagen konnte und die Liste geht noch weiter. Sein größter bisherige Sieg war bei den diesjährigen Halle Open, wo er in der zweiten Runde Daniil Medvedev aus dem Turnier nahm. Auch bei den Olympischen Spielen lief es- zwar nicht im Einzel, dafür aber im Mixed-Doppel, wo sich Triple-Z zusammen mit Xinyu Wang die Silbermedaille holte.

„Ich bin sehr stolz darauf, der erste Chinese in den Top 100 zu sein. Es gab so viele, die versucht haben, das zu erreichen. Zuvor gab es eine Leere im chinesischen Herrentennis. Jeder Schritt ist ein weiterer Meilenstein in unserer Tennishistorie“, erklärte Zhang der im Juli diesen Jahres mit der Position als Weltranglisten 31. Seinen Karrierehöhepunkt erreichte. „Ich versuche meine Tenniskarriere zu genießen“, erklärte der Rekordbrecher, der sowohl auf dem Court als auch außerhalb des Platzes eine sehr positive und fokussierte Ausstrahlung hat. „Und alles ohne Druck“, beteuerte Zhang, der neben seiner Tenniskarriere auch viele Pläne für seine private Zukunft hat. Ein Haus mit einer Frau, Kindern und einer Katze wünsche sich der Hartplatz-Spezialist, der diese Saison noch auf seinen ersten Titel auf der ATP-Tour hofft.

Zhang: „Tennis zu erlernen war eine Familienentscheidung“

Das Zhizhen Zhang zum Tennisspieler geworden ist, war keinesfalls Zufall. „Das war eine Familienentscheidung“, erklärte der 27-jährige. Doch nicht nur zum Tennistraining wurde der Chinese geschickt, auch Schwimmunterricht sollte Zhang nehmen. Allerdings aus anderen Gründen. „Ich war wirklich dick, als ich jung war. Also glaubt mir, wirklich superdick“, beteuerte Zhang lachend,“ Schwimmen war dazu da, mein Gewicht runterzubekommen.“ Also ging ZZZ beiden Sportarten nach. Tennis erlernte er auf Hartplatz, das sei der Hauptbelag der chinesischen Tennisplätze.

Das Zhangs Familie mit Tennis genau die richtige Entscheidung getroffen hat, ist unverkennbar. Die guten Resultate ließen allerdings erst auf sich warten. „Man muss geduldig bleiben“, riet der Halbfinalist von Halle, der in seinen Junior-Jahren auch noch nicht die gewünschten Ergebnisse erbringen konnte. „Man muss geduldig bleiben, sich nicht verletzen und dann werden die Resultate schon kommen“, erklärte Zhang, denn genau so sei es bei ihm gewesen. Mit diesem positiven Mindset fuhr der chinesische Ausnahmespieler also goldrichtig. Er hat an sich gearbeitet, nicht den Mut verloren und mit 27 Jahren seine Bestleistung zeigen können. Man muss also nicht immer schon seine Tennis-Karrierehöhepunkte Anfang 20 erreichen. Manchmal braucht man Zeit, Zhang ist das beste Beispiel.