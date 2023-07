Zu viel Druck auf den Italiener? Sinner-Coach kritisiert Medien

Jannik Sinner ist ein toller Tennisspieler. Fans, Kollegen und Experten warten nur auf seinen ersten Grand-Slam-Titel und viele sehen in ihm eine zukünftige Nummer 1. Doch davon ist er aktuell noch ein gutes Stück entfernt. Sein Coach, Simone Vagnozzi, hält den Druck der Medien auf dem Weg seines Schützlings für zu groß – besonders den der italienischen Medien.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.07.2023, 19:26 Uhr

Simone Vagnozzi, Trainer von Jannik Sinner, hat sich in einem Interview mit der italienischen Zeitung „Corriere della Sera“ über die Kritik an seinem Schützling in letzter Zeit beschwert – besonders in Italien. Vagnozzi erklärte: "Es war eine nicht optimale Zeit bei den French Open. Manchmal ist man zu hart, man neigt dazu, Kleinigkeiten zu bemängeln. Die Wahrheit ist, dass die Saison bis Rom sehr gut verlief."

Was das Jahr 2023 von Sinner betrifft, sagte Vagnozzi: "Ich denke langfristig: Das Jahr, einschließlich dieser schwierigen Phase, ist ausgezeichnet. Es ist normal, dass es einige kleine Höhen und Tiefen gibt."

Pause nach Wimbledon-Aus

Vagnozzi glaubt, dass zu viel Druck auf den Südtiroler ausgeübt wird: "Es lastet viel Druck auf Jannik, zu viel würde ich sagen. Manchmal gewinnt er, aber wenn er eine Pause macht, lese ich, dass etwas nicht stimmt, als ob die anderen Spieler nie eine Pause einlegen. Kritik gehört zum Spiel dazu, aber manche sind einfach unberechtigt. Ich habe einen Plan im Kopf, den wir verfolgen werden. Mehr als schlecht fühlen, bin ich manchmal überrascht. Als ich über das Fiasko nach Paris las, schien es mir, dass es ein bisschen zu viel Drama gab. Wir kamen nach Frankreich mit dem Halbfinale in Indian Wells, dem Finale in Miami und dem Halbfinale in Montecarlo hinter uns. Als Team sind wir offen für Kritik, aber manchmal erscheinen sie einseitig.“

Nach seiner Niederlage im Wimbledon-Halbfinale gegen Novak Djokovic hat sich Jannik Sinner eine Turnierpause genommen.