Zum zehnten Mal in Folge: Indian Wells ist bestes WTA-1000-Turnier des Jahres

Indian Wells wurde von den Spielerinnen zum zehnten Mal in Folge zum besten WTA-1000-Turnier des Jahres gewählt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.12.2023, 16:45 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina gewann 2023 in Indian Wells

Der zehnte Streich in Folge ist perfekt: Für die Spielerinnen waren die BNP Paribas Open in Indian Wells auch in diesem Jahr wieder das beste WTA-1000-Turnier der Saison. Insgesamt dürfen sich die Veranstalter bereits zum 14. Mal über diese Auszeichnung freuen.

"Indian Wells wird immer ein besonderer Ort für mich sein, denn hier habe ich Anfang des Jahres meinen ersten WTA-1000-Titel gewonnen. Der Austragungsort und die Infrastruktur sind unglaublich, und der Ort macht seinem Namen "Tennisparadies" alle Ehre. Ich kann es kaum erwarten, 2024 zurückzukehren", erklärte Siegerin Elena Rybakina auf der WTA-Homepage.

Auch auf WTA-500-Ebene gab es eine Titelverteidigung. Wie bereits 2022 wurde das Event in Charleston als beste Veranstaltung dieser Turnierkategorie auserkoren. "Jedes Mal, wenn ich zu dem Turnier komme, fühle ich mich von dem gesamten Team unglaublich willkommen", meinte Champion Ons Jabeur.

Bei den 250er-Turnieren setzten sich zum zweiten Mal en suite die Transylvania Open in Cluj-Napoca (Rumänien) durch. Das beste WTA-125-Event des Jahres wird im Januar 2024 bekanntgegeben.