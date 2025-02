Zverev, Medvedev und Fritz auf Trophäen-Jagd

Auf der ATP-Tour steht eine ereignisreiche Woche an, in der zahlreiche Top-10-Stars, wie Alexander Zverev, Daniil Medvedev, und Taylor Fritz bei den drei ATP-250-Turnieren in Marseille, Delray Beach und Buenos Aires antreten werden.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 10.02.2025, 11:59 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz will zum dritten Mal in Folge bei den Delray Beach Open gewinnen

Zverev führt Hauptfeld in Buenos Aires an

Zwar ohne Gepäck, aber als Topgesetzter reiste Alexander Zverev zu seinem Debüt nach Buenos Aires. Bei dem argentinischen Sandplatzturnier wird der Hamburger versuchen, seinen achten Titel auf Asche zu gewinnen. Es ist das erste Event, bei dem Zverev nach seiner Niederlage im Australian Open-Finale gegen Jannik Sinner wieder aufschlagen wird. Neben Topstar Zverev führen Rune und Musetti die Repräsentation der Top-20-Stars an. Außerdem wird der Next Gen ATP Finals-Gewinner João Fonseca aufschlagen, der bei seinem Grand-Slam-Debüt mit einem Sieg gegen Andrey Rublev begeisterte.

Kurs auf 21.Titel: Medvedev in Marseille



Ein alter Champion kehrt zurück: Daniil Medvedev, der das französische Turnier 2021 gewinnen konnte, wird bei dem ATP-Tour-250-Event in Marseille versuchen, seine anhaltende Pechsträhne zu beenden. Nach dem frühen Australian Open-Aus musste der ehemalige Weltranglistenerste letzte Woche eine erneute Pleite beim ATP-Tour-500-Turnier in Rotterdam einstecken. In Marseille soll es nun endlich mit dem 21. Tour-Titel klappen – es wäre der erste Titelgewinn seit dem ATP Masters 1000 in Rom 2023.

Der an Nummer zwei gesetzte Heimfavorit Ugo Humbert kehrt an den Ort zurück, an dem er seinen fünften Titel auf der ATP-Tour gewann. Der Franzose hat bei jedem seiner drei Auftritte in Marseille mindestens das Halbfinale erreicht. Ein Blick auf die Wildcard-Vergabe verrät, dass neben Spielern wie Karen Khachanov und Giovanni Mpetshi Perricard auch Richard Gasquet und Legende Stan Wawrinka bei dem Hartcourt-Event aufschlagen werden. Es ist einer der letzten Auftritte Gasquets, der nach Roland Garros 2025 seine Karriere beenden will.

Fritz thront in Delray Beach

Und das fast wortwörtlich, denn die Nummer vier der Welt konnte die letzten zwei Ausgaben des US-amerikanishen ATP-Tour-250-Events gewinnen. Nach einem enttäuschenden Zweitrunden-Aus in Dallas letzte Woche heißt es nun: Kurs nehmen auf die Titelverteidigung. Neben Fritz wird das Hauptfeld natürlich von US-Amerikanern dominiert. Reilly Opelka kehrt als Titelträger von 2020 zurück, während Alex Michelsen versuchen wird, seinen ersten ATP-Tour-Titel zu gewinnen. Was den US-amerikanischen Nachwuchs angeht, ist neben Michelsen auch Learner Tien dabei, der Medvedev bei den Australian Open nach Hause schickte.