Zverev mit zentraler Rolle in der 2. Staffel von Break Point

Nachdem die erste Staffel der Netflix-Serie „Break Point“ nicht gerade als große Erfolgsstory einzuordnen ist, geht am morgigen Mittwoch, den 10. Januar, die zweite Staffel des Tennis-Pendants zum erfolgreichen Formel-1-Format „Drive to survive“ mit einer eigenen Episode über Alexander Zverev an den Start.

© Getty Images Das Comeback von Alexander Zverev ist bei "Break Point" ein großes Thema.

Im Gegensatz zu den zehn Episoden in der ersten Staffel müssen die Macher von „Break Point“ diesmal mit insgesamt sechs Folgen auskommen. Bei der Episode über den Erfolgslauf der US-Teenagerin Coco Gauff bei den US Open reicht es gerade mal für 20 Minuten, der grandiose Triumph von Carlos Alcaraz in Wimbledon ist sogar nur die Hälfte der Zeit wert.

Mit einer eigenen Folge von insgesamt 46 Minuten wurde Deutschlands Nr. 1, Alexander Zverev, bedacht. Mit dem Titel „Unfinished Business“ wird der beschwerliche Comeback-Weg des Hamburgers nach seiner schweren Verletzung im Halbfinale der French Open gegen Rafael Nadal 2022 dargestellt. Auch sein aufbrausendes Temperament, wenn er mit Frustrationsschreien begleitet seine Arbeitsgeräte auf dem Platz zerstört, wird eindrucksvoll dokumentiert.

Enttäuscht werden jedoch jene Zuschauer, die mit einer ganzheitlichen Darstellung der Ereignisse rund um Zverev in der letzten Saison rechnen. Neben seiner zweifellos gelungenen sportlichen Rückkehr gab es auch die andere Seite des 26-jährigen, die mit den Vorwürfen der häuslichen Gewalt an seinen beiden Ex-Freundinnen Brenda Patea, der Mutter seines Kindes, und Olga Sharypova weiterhin viele Fragen offenlässt.

Dass diese Thematik komplett ausgeklammert ist, erzürnt viele Kritiker, die deshalb anderen Spieler:innen einen größeren Stellenwert in der Serie anstelle von Zverev zugestehen würden. Nicht von der Hand zu weisen ist der Verdacht, dass bei der Familie Zverev die Türen für die Kameras deshalb verstärkt geöffnet wurden, um mit den Drehs von Sponsoren- und Stiftungsveranstaltungen, garniert mit Aufnahmen seiner aktuellen Partnerin Sophia Thomalla, ein Image Zverevs abseits des Courts zu transportieren, das von den nach wie vor im Raum stehenden Vorwürfen ablenken soll.