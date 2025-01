Zverev: „Will meine Karriere nicht als bester Spieler ohne Grand Slam Titel beenden“

Drittes Grand Slam Finale und die dritte Enttäuschung: Alexander Zverevs Traum seines ersten Grand Slam Titels scheiterte an der Dominanz Jannik Sinners. „Er hat mich heute komplett übertroffen, er hat mich von der Grundlinie aus ins Leere laufen lassen", resümierte der 27-jährige Hamburger nach dem Endspiel.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 26.01.2025, 20:47 Uhr

Dreimal stand Zverev schon in einem Finale eines Majors Turniers. Während der Hamburger heute eine Drei-Satz-Niederlage hinnehmen musste, fielen die letzten Grand-Slam-Finalspiele deutlich knapper aus.

Gegen Dominic Thiem bei den US Open 2020 und gegen Carlos Alcaraz in Paris im vergangenen Jahr ging der Hamburger jeweils mit dem ersten Satz in Führung. Doch nach harten Fünf-Satz-Kämpfen musste er das Match und die Trophäe aus den Händen geben. Heute war es jedoch anders, was auch der Weltranglistenzweite ohne Umschweife zugab: „Im Moment befindet er (Sinner) sich in einem anderen Universum als jeder andere Spieler.“

Seinen 28. Geburtstag wird Zverev erneut ohne Grand-Slam-Titel verbringen müssen, eine Tatsache, die wohl niemand in der Tenniswelt erwartet hätte. Bei der Pressekonferenz nach dem emotionalen Finale zeigte sich der Weltranglistenzweite mit viel Respekt für das enorme Niveau seines Gegners.

Zverev: “Weiß nicht, ob ich jemals die Trophäe in die Luft halten werde”

“Er hat mich heute komplett übertroffen, er hat mich von der Grundlinie aus ins Leere laufen lassen. Wie gesagt, ich glaube, ich habe heute besser aufgeschlagen als er, aber das war's. Er hat alles andere besser gemacht als ich", sagte Zverev. Letztendlich gibt es im Tennis fünf oder sechs Schlüsselschläge, entscheidende Faktoren, und er war in vier oder fünf davon besser als ich. Deshalb hat er mich geschlagen, also hat er es verdient.“

Obwohl Zverev so unglaublich viel an seinem Tennis gearbeitet hat, die Arbeit auf und neben dem Court in sich und sein Spiel gesteckt hat, ging das Finale über glatte Sätze. „Heute habe ich in drei Sätzen verloren. Das ist eine Tatsache, heute ist eine Tatsache. Ich habe gegen Jannik in drei Sätzen verloren. Ich möchte meine Karriere nicht als einer der größten Spieler aller Zeiten ohne einen Grand-Slam-Titel beenden – das steht fest. Ich werde weiterhin alles tun, um diese Art von Trophäen zu gewinnen“, sagte der 27-Jährige abschließend. Und seine unglaubliche Turnierreise in Melbourne hat gezeigt, dass er ganz nah dran ist.