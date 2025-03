Zwei weitere Top-10-Spielerinnen melden für den Porsche Tennis Grand Prix

Prominenter Zuwachs für das Weltklassefeld beim Porsche Tennis Grand Prix: Nach Aryna Sabalenka, Iga Swiatek und Jasmine Paolini kämpfen beim Stuttgarter Traditionsturnier mit Qinwen Zheng und Paula Badosa zwei weitere Top-10-Spielerinnen um den Hauptpreis, einen Porsche Macan Turbo. Mit einer Wild Card startet Eva Lys als beste deutsche Spielerin direkt im Hauptfeld.

PM

zuletzt bearbeitet: 06.03.2025, 10:50 Uhr

© Porsche Tennis Grand Prix Paula Badosa wird beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart aufschlagen.

Ihren Traum vom Gold erfüllte sich Qinwen Zheng 2024: In Paris wurde die 22-jährige Chinesin Olympiasiegerin. Es war die Krönung einer überaus erfolgreichen Saison, in der sie nicht nur die WTA-Turniere in Tokio und Palermo gewann. Bei den Australian Open stand die aktuelle Nummer 9 der Welt erstmals in einem Grand-Slam-Finale. Und auch bei den WTA Finals in Riad, dem Saisonhöhepunkt mit den acht erfolgreichsten Spielerinnen des Jahres, zog sie mit vier Siegen ins Endspiel ein. Beim Porsche Tennis Grand Prix war sie bereits 2023 und 2024 am Start und begeisterte das Publikum mit ihrem kraftvollen Spiel.

Das erfolgreichste Jahr in der Karriere von Paula Badosa war 2022. Da stand sie beim Porsche Tennis Grand Prix im Halbfinale und wurde am Tag nach dem Turnier in der Porsche-Arena die Nummer 2 der Welt. Viele Experten trauten ihr den Sprung ganz nach oben zu, bevor anhaltende Rückenprobleme sie zwangen, die Saison 2023 vorzeitig zu beenden. Doch 2024 kam sie dann umso stärker zurück: Die Spanierin, die in New York geboren wurde, in Barcelona trainiert und in Dubai lebt, sicherte sich in Washington D.C. ihren vierten WTA-Titel. In Cincinnati, Peking und Ningbo erreichte sie jeweils das Halbfinale, bei den French Open die Runde der letzten Acht. Von der WTA wurde sie am Ende der Saison als „Comeback Player of the Year“ ausgezeichnet und gilt weiterhin als eine der beliebtesten Spielerinnen auf der Tour. Mit dem Einzug ins Halbfinale der Australian Open im Januar spielte sich die 27-Jährige zurück in die Top 10 der Weltrangliste.

Somit haben für den Porsche Tennis Grand Prix bisher mit Aryna Sabalenka (Nummer 1), Iga Swiatek (2), Jasmine Paolini (6), Qinwen Zheng (9) und Paula Badosa (10) fünf Top-10-Spielerinnen der WTA ihr Kommen angekündigt. Als deutsche Spielerin steht die Hamburgerin Eva Lys über eine Wild Card fix im Hauptfeld. Meldeschluss ist der 18. März.

Porsche Macan Turbo als Hauptpreis für die Siegerin

Auf die Gewinnerin des Porsche Tennis Grand Prix wartet in diesem Jahr ein Porsche Macan Turbo als Hauptpreis. Die hohen Anforderungen der Porsche-Kunden erfüllt der vollelektrische Macan Turbo durch progressives, zeitloses Design, markentypische Performance, langstreckentaugliche Reichweite und hohe Alltagstauglichkeit. Mit seiner Leistung von bis zu 470 kW (639 PS) bietet er eindrucksvolle E-Performance auf jedem Terrain. Beim Porsche Tennis Grand Prix ist es Tradition, dass die Siegerin neben Preisgeld und Weltranglistenpunkten einen Porsche erhält und dieser für eine besondere Motivation bei den Spielerinnen sorgt. „Für einen Porsche ist immer Platz in der Garage“, sagte Iga Swiatek, die zweimalige Gewinnerin des Turniers.

Der Kartenvorverkauf

Alle Karten für den 48. Porsche Tennis Grand Prix sind im Vorverkauf wie gewohnt beim Easy Ticket Service (Internet www.easyticket.de oder Telefon 0711/2 55 55 55) sowie direkt unter www.porsche-tennis.com erhältlich. Das Osterwochenende ist beinahe ausverkauft, aktuell sind nur noch ein paar wenige Plätze verfügbar.