112 Turniere kein Titel - Grigor Dimitrov bricht den Finals-Fluch

Mit seinem Finalerfolg gegen Holger Rune in Brisbane hat Grigor Dimitrov erstmals seit den ATP Finals 2017 wieder ein Championat geholt. Damals hatte der Bulgare sein bestes Jahr auf der Tour hingelegt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 07.01.2024, 14:27 Uhr

© Getty Images Kaum zu glauben: Grigor Dimitrov freut sich über seinen ersten Titel seit 2017

Irgendwann geht im Sport jeder Fluch zu Ende. Die Boston Red Sox mussten 86 Jahre lang warten, ehe sie 2004 endlich wieder die World Series im Baseball gewinnen konnten. Dazwischen wurden alle möglichen Unfälle dem Verkauf von George Herman Ruth an die New York Yankees zugeschrieben. In New York wurde „Babe“ Ruth zur Legende, Boston musste leiden.

Im Tennissport hat der Gewinn der ATP Finals einigen Spielern in den vergangenen Jahren nicht immer viel Glück gebracht. Alexander Zverev etwa, der nach seinem Sieg 2021 bis in den Sommer 2023 warten musste, bevor ihm in Hamburg wieder ein Sieg gelang (mit der Einschränkung natürlich, dass sich Zverev in Roland-Garros im Halbfinale gegen Rafael Nadal schwer verletzt hatte).

Grigor Dimitrov ist indes das Paradebeispiel für den Fluch der Finals. 2017 holte der Bulgare in London den Titel. Und musste tatsächlich bis zum heutigen Sonntag warten, bis er endlich wieder eine Trophäe hochhalten durfte. 112 Turniere lagen zwischen den beiden Championships.

Dimitrov schon 2017 in Brisbane erfolgreich

Dass es dazu kommen könnte, hatte Dimitrov aber schon im vergangenen Jahr angedeutet. In Genf und in Paris-Bercy erreichte der Routinier das Finale, verlor in der Schweiz gegen Nicolas Jarry und in der französischen Hauptstadt gegen Novak Djokovic.

In den Live-Rankings wird sich der zweite Triumph in Brisbane nach 2017 nicht massiv niederschlagen, Grigor Dimitrov wird um einen Platz auf die 13 klettern. Aber eben jener Titel vor sieben Jahren war ja so etwas wie die Initialzündung für eine richtig starke Saison, in der Dimitrov in Cincinnati auch seinen ersten und bislang einzigen Sieg bei einem ATP-Masters-1000-Event geholt hat.

Ob es in diesem Jahr eine Wiederholung gibt?

