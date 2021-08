13.000 and counting - John Isner jagt den Ass-Rekord

In seiner Auftaktpartie beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati schlug John Isner das 13.000 Ass seiner Laufbahn. Dieses soll für ihn jedoch nur einen Zwischenstopp auf dem Weg zum derzeit noch von Ivo Karlovic gehaltenen Rekord darstellen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 18.08.2021, 18:22 Uhr

© Getty Images John Isner jagt den Rekord von Ivo Karlovic

Wer in den vergangenen Tagen auf den Social-Media-Seiten der ATP stöberte, kam an einem Video nicht vorbei. In diesem erzählte Reilly Opelka über ein Gespräch mit Buddy John Isner, bei dem es um die Definition des Begriffs "Servebot" ging. Letztlich kamen die beiden US-Amerikaner zur Conclusio, dass neben ihnen beiden Kevin Anderson, Milos Raonic und Ivo Karlovic zu den größten Aufschlagmaschinen der Tour zählen.

Ebenjener Ivo Karlovic ist es auch, der bislang die meisten Asse aller Zeiten schlug. Stolze 13.709 Aufschläge strichen in der Karriere des 42-Jährigen unberührt am Gegner vorbei. Ein Wert, mit dem nur John Isner so einigermaßen mithalten kann. Denn seit seiner Auftaktpartie in Cincinnati ist auch der Weltranglisten-26. im stolzen Club der 13.000-Asse-Männer angelangt.

Dank 26 weiterer Gratis-Punkte beim Dreisatzerfolg über Cameron Norrie hält Isner nun bei insgesamt 13.004 Assen. "Sehr cool. Ich weiß, dass ich in Schlagdistanz zu Ivo bin, um vielleicht diesen Rekord zu erreichen. Wenn er bald aufhört, ist das sicherlich ein Meilenstein, der erreichbar scheint (...)", so der US-Amerikaner nach seiner Erstrundenpartie.

Die nächste Chance, sein Ass-Konto weiter aufzustocken, bekommt Isner am Mittwoch gegen Jannik Sinner. Zusätzlichen Druck angesichts der Rekordjagd verspürt der 36-Jährige aber keinen: "Ich würde diesen Rekord gerne halten, ich werde nicht davor zurückschrecken. Wir werden sehen, ob ich ihn erreichen kann."