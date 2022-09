2022 – ein Jahr der Abschiede

Der letzte Freitag, 22.09.2022, wird vielen als einer der traurigsten Tage der Tennisgeschichte in Erinnerung bleiben. Aber nicht nur vom Schweizer Roger Federer mussten wir uns verabschieden.

von Victoria Moser

zuletzt bearbeitet: 30.09.2022, 18:51 Uhr

© AFP/SID/TONY ASHBY, https://www.tennismagazin.de/news/williams-begruesst-federer-im-rentner-klub/ 2022-Abschiede

Eine junge und eine lange Karriere

Gleich zu Beginn des Jahres kündigte die 26 -jährige Ash Barty ihren Rücktritt vom Profisport an. Nach dem Gewinn der Australian Open teilte sie ihren Fans via Instagram mit, dass sie sich in Zukunft mehr auf ihr Privatleben konzentrieren will.

Ebenfalls bei einem Grand Slam Turnier mussten wir von einer Ikone des Tennissports Abschied nehmen. Serena Williams, die in ihrer Karriere insgesamt 23 Einzel- und 16 Doppel-Grand Slam-Turniere gewonnen hat, trat nach ihrem Drittrunden-Match bei den US Open zurück. Ob wir sie in Melbourne nochmal zu Gesicht bekommen, lässt sie offen.

Zwei Helden gehen in Ruhestand

In Buenos Aires hängte Juan Martin Del Potro den Schläger an den Nagel oder das Stirnband auf das Tennisnetz. Der Riese mit dem Vorhand-Hammer sagte dem Tennissport aufgrund wiederkehrender Verletzungen Auf Wiedersehen.

Ein anderes Vorbild spielte sein letztes Match beim diesjährigen Laver Cup. Federers „last dance“ war ein Doppel mit seinem Rivalen und Freund Rafael Nadal. Leider konnten sie gegen Jack Sock und Frances Tiafoe nicht gewinnen, aber dies war nicht der Grund, warum viele zu Tränen gerührt waren.

Abschiede hatten wir dieses Jahr genug – hoffen wir auf ein beständigeres 2023.