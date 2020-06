7 Gründe, warum ihr bald wieder in einem Tennishotel aufschlagen solltet

Euch fällt daheim die Decke auf den Kopf? Verstehen wir. Unser Tipp: Plant euren nächsten Urlaub in einem Tennishotel - wir haben gleich 7 Gründe dafür!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.06.2020, 19:12 Uhr

© Stanlgwirt Der Stanglwirt in Going bei Kitzbühel

1) Der Ausblick! Denn immer nur aus demselben Fenster schauen, wie ihr es die letzten Monate machen musstet, ist deprimierend. Ihr braucht Sonne! Berge! Meer! Und Tennis. Damit das mit dem Ausblick nicht zu wörtlich kommt und ihr euren Bällen tatsächlich mit einem Aus-Blick nachtrauern müsst.

2) Die Form! Euch geht's vermutlich wie allen - die Tenniseinschränkungen der letzten Monate hat für die Profis womöglich was Gutes (Stichwort: mal rauskommen aus der Mühle). Für den gemeinen Hobbyspieler ist der Begriff "überspielt sein" jedoch eher unbekannt. Also heißt's aufholen! Und eure Clubkollegen überholen, mit ein paar Sonderschichten und neuen Tricks! Am besten mit professionellem Training in einem Tennishotel.

3) Die Figur! Der Corona-Lockdown war eurer schlanken Linie nicht komplett zuträglich - wenn wir das mal vorsichtig formulieren dürfen..? Verständlich. Ihr habt nun zwei Möglichkeiten: Sagen "Das war's" - oder noch mal angreifen mit der Sommer-Strandfigur, im Zweifel für 2021. Wir raten zu Letzterem!

4) Die Sicherheit! Ist reisen und urlauben in Corona-Zeiten eine gute Sache? Zumindest müssen die Voraussetzungen stimmen. Und dafür sorgen unsere Tennishotels. Der Stanglwirt in Going am Wilden Kaiser verspricht viel Raum zum Wohlfühlen - im wahrsten Sinne des Wortes. Eine touristisch genutzte Fläche von 120.000m² hieße selbst bei 400 Gästen ganze 300m² für euch allein. Unter anderem in den Wellnesswelten mit 12.000m². Welche Anpassungen ihr zum Wohle und zur Sicherheit aller einhalten solltet, findet ihr hier. Ach ja: Im Stanglwirt könnt ihr euch tennismäßig auf acht Freiplätzen und sechs Hallenplätzen austoben. Österreichische Besucher bereits jetzt, deutsche Urlauber ab dem 15. Juni.

5) Der Tapetenwechsel! Selbst wenn ihr nicht den ganzen Tag in der freien Natur verbringen wollt, ein Tapetenwechsel tut der Seele auch gut, wenn ihr einfach mal im Hotelzimmer chillen wollt. Das Beste: Ihr müsst nicht mal selbst die Tapeten wechseln, denn es gibt ja...

6) Die Neuerungen! Der Rauriserhof im Salzburger Land hat die Schließzeit genutzt und bereitet die Wiedereröffnung am 10. Juli vor! Mit einigen Erweiterungen: dem Bau eines Außenpools, die Erweiterung der Gartenanlage und der Schaffung neuer Ruheplätze! Ihr seid zudem abgesichert, denn alle Buchungen für die Sommersaison 2020 können bis zu drei Tage vor Anreise kostenfrei storniert oder umgebucht werden. Habt ihr Lust? Dann bucht euren Urlaub im Wander-, Familien und Wellnesshotel mit gelebter Herzlichkeit! Und natürlich mit einer Tennisanlage - mit zwei Hallen- und drei Freiplätzen.

7) Der Gratis-Scheck! Und wer von euch ganz wonanders hin mag, sollte bei Zischka-Sportreisen vorbeischauen! Der Reise-Profi schenkt euch nämlich einen Tennis-Scheck von 10 Prozent des Hotelaufenthaltes zwischen dem 30. Juni und 28. August - den ihr für bestimmte Camps zum Training mit den besten Coaches einlösen könnt. Heißt: Kostet euer Hotel beispielsweise 1.000 Euro, so bekommt ihr von Zischka-Sportreisen einen Scheck im Wert von 100 Euro geschenkt!