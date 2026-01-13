84 Jahre auf dem Court: Maria feiert Rekordsieg über Nachbarin Williams

Tatjana Maria schlägt Venus Williams in einem historischen Duell: Beide Spielerinnen sind zusammen 84 Jahre alt.

von SID

zuletzt bearbeitet: 13.01.2026, 11:58 Uhr

© Getty Images Venus Williams gratulierte Tatjana Maria artig zum Sieg

Im Alltag begegnen sich Tatjana Maria und Venus Williams ständig. Wie das eben so ist, wenn man in guter Nachbarschaft lebt. Und doch mussten sie 38 beziehungsweise 45 Jahre alt werden und von Palm Beach Gardens in Florida einmal um die halbe Welt fliegen, um sich als professionelle Tennisspielerinnen erstmals in einem offiziellen Match zu begegnen - und damit ganz nebenbei einen Rekord aufzustellen.

Die gebürtige Schwäbin Maria, seit ihrem Triumph im Londoner Queen's Club im vergangenen Juni eine der ältesten Turniersiegerinnen auf der WTA-Tour, und die siebenmalige Grand-Slam-Siegerin Williams bringen es zusammen auf 83 Jahre. Ein Sport-Datenanbieter addierte gar das exakte Alter und kam auf 84 Jahre und einen Tag. Wie auch immer man rechnet: Mehr Lebenszeit traf sich noch nie bei einem Duell auf der 1973 gegründeten WTA-Tour.

Maria: “Jeder liebt Venus”

Für die zweifache Mutter Maria, seit 2001 Profispielerin und derzeit die Nummer 42 der Weltrangliste, war das 6:4 und 6:3 in der ersten Runde beim Australian-Open-Vorbereitungsturnier in Hobart aber aus einem anderen Grund etwas Besonderes. "Jeder liebt Venus, ich liebe sie auch!", sagte Maria nach dem Match und kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Es war also ein hartes Match für mich. Wir sind Nachbarn, ich kenne sie sehr gut. Meine Töchter sind Fans von Venus. Es war eine Ehre, gegen sie zu spielen."

Venus Williams hatte bereits 1994 auf der Tour debütiert, damals waren Pete Sampras und Steffi Graf noch das Maß der Dinge. Und Williams, zwischenzeitlich zurückgetreten, verlängert ihre Karriere immer weiter in Rekordregionen: Die frühere Weltranglistenerste, derzeit Nummer 576 im Ranking, erhält für das erste Major-Turnier des Jahres (18. Januar bis 1. Februar) eine Wildcard, sie wird damit bei den Australian Open für einen neuen Altersrekord im Hauptfeld sorgen.

Maria hat ihren Platz im 128 Spielerinnen umfassenden Draw sicher, ein weiteres Aufeinandertreffen ist somit möglich. Und damit ein weiterer Rekord.

