WTA-Weltrangliste: Belinda Bencic nach Baby-Pause wieder unter Top 10

Belinda Bencic hat erstmals nach ihrer Baby-Pause wieder die Top 10 der Tenniswelt geknackt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.01.2026, 08:22 Uhr

Was für eine Reise von Belinda Bencic in den vergangenen Monaten! Die Schweizerin steht ab diesem Montag wieder unter den Top 10 der Welt - nachdem sie im April 2024 ihre Tochter Bella auf die Welt gebracht hatte und im Oktober 2024 bei ihrem Comeback komplett aus der Weltrangliste rausgefolgen war.

2025 dann ein großer Erfolg: Im Februar schon gewann sie in Abu Dhabi und katapultierte sich zurück unter die Top 100, nach dem Halbfinaleinzug in Wimbledon ging es unter die Top 20. Das Jahr 2025 beendete sie nach einem weiteren Turniererfolg in Tokio auf Rang 11.

Nun also ging es einen weiteren Platz nach oben, dank ihrer Erfolge beim United Cup gegen Jasmine Paolini und Iga Swiatek (auch wenn die Schweiz das Finale im Gesamten verlor).

Mit Elina Svitolina steht übrigens eine weitere Tennis-Mama in der Nähe - auf Platz 12, nach ihrem Titel in Auckland. Bencic indes ist die erste Spielerin mit Baby unter den Top 10 seit Serena Williams im Sommer 2021.

Gauff überholt Anisimova

Die Spitze führt weiterhin Aryna Sabalenka vor Iga Swiatek an, Coco Gauff indes überholte Amanda Anisimova und ist wieder Dritte.

Einen größeren Spung machte auch Marta Kostyuk: Durch ihren Finaleinzug in Brisbane kletterte sie um sechs Plätze und steht auf Platz 20 - so hoch wie noch nie.

Eva Lys bleibt Deutschlands Nummer 1

Beste Deutsche bleibt Eva Lys auf Rang 39 vor Tatjana Maria auf Platz 42 und Laura Siegemund auf 47. Ella Seidel macht sechs Plätze gut und steht auf Rang 78 - ebenfalls ein Career-High.

Beste Österreicherin: Julia Grabher auf Rang 92 knapp vor Sinja Kraus auf 104. Kraus stand ebenfalls noch nie höher und schnuppert damit an den Top 100.

