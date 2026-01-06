Absage für Turnier in Adelaide: Steht Novak Djokovic ein zähes Jahr bevor?

Novak Djokovichat seine Teilnahme für das ATP 250er-Turnier in Adelaide abgesagt. Damit wird der Serbe in der kommenden Woche nicht auf die Tour zurückkehren. Es könnte der Vorgeschmack auf eine zähe Saison des 24-fachen Grand-Slam-Siegers werden.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 06.01.2026, 07:53 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic wird in der kommenden Woche nicht beim ATP-Turnier in Adelaide teilnehmen.

Novak Djokovic wird in der kommenden Woche also nicht auf die ATP Tour zurückkehren. Am Montagabend teilte der Serbe diese Entscheidung über die sozialen Netzwerke mit. Vor allem die Begründung für den Rückzug gibt eine Tendenz dafür, was im Jahr 2026 vom 38-Jährigen zu erwarten ist.

“Leider bin ich körperlich nicht wettbewerbsfähig, um in Adelaide an den Start zu gehen”, schrieb Novak Djokovic in seinem Statement. Stattdessen liegt der volle Fokus nun auf die Australian Open, wo der Weltranglistenvierte nach seiner Schulterverletzung direkt in Fünfsatzmatches bestehen will.

Noch mehr Pausen im Jahr 2026 für Novak Djokovic?

Die Aussage der fehlenden körperlichen Fitness könnte ein Indiz sein, dass sich der „Djoker“ in diesem Jahr noch mehr Pausen von der Tour nehmen wird. Für den langjährigen Weltranglistenerste ist klar, dass er nur bei bester körperlicher Verfassung gegen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz eine Chance hat. Umso mehr wird Djokovic auf seinen Körper hören und dafür häufiger mal kurzfristig aus einem Turnier rausziehen.

Das letzte Match spielte Djokovic bei seinem Titelgewinn im Endspiel des ATP 250ers in Athen. Nach seinem Triumph in der griechischen Hauptstadt sagte der frischgebackene Titelträger seine Teilnahme bei den ATP Finals ab. Die Schulter war laut eigener Aussage nicht spielfähig.

Nun verlängert sich die Rückkehr auf die Tour bis zu den Australian Open. Spannend bleibt die Frage, ob sich Novak Djokovic kurz vor dem ersten Grand Slam des Jahres nochmal bei einem Exhibition-Event auf den Court wagt, um die körperliche Verfassung zu testen und ein wenig Spielpraxis zu sammeln. Der erste richtige Härtetest wird dann mit dem ersten Aufschlag im Melbourne Park erfolgen.