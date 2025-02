Abschied in der Primetime? Diego Schwartzman sagt "Adiós"

Diego Schwartzman wird sich beim ATP-250-Turnier in Buenos Aires von der großen Tennisbühne verabschieden. Der Argentinier wünscht sich bei seinem möglicherweise letzten Auftritt am Dienstag “den schönsten Abschluss, den man sich vorstellen kann”.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 11.02.2025, 15:29 Uhr

© Getty Images Diego Schwartzman hört auf

Diego Schwartzman könnte am Dienstag (Ortszeit) zum letzten Mal in seinem Leben ein Match auf der ATP-Tour bestreiten. Der 32-Jährige beendet in dieser Woche beim Heimturnier in Buenos Aires seine Karriere und bekommt es in der ersten Runde des Sandplatzklassikers nicht vor 20 Uhr argentinischer Zeit mit Nicolas Jarry zu tun.

“Das Ergebnis ist bei Weitem nicht das, was für mich am wichtigsten ist. Ich will gut spielen, weil viele Leute da sein werden, eine gute Show abliefern und gute Punkte machen”, erklärte Schwartzman vor dem Turnier, das er 2021 für sich entscheiden konnte. Es ist bis heute der letzte Titel in der Karriere des Argentiniers.

“Da merkt man, dass es nicht mehr geht”

Vor allem in den vergangenen 18 Monaten lief bei Schwartzman nicht mehr viel zusammen. “Ich habe schlecht gespielt. Ich hatte keine Lust zu trainieren. So war es ein ganzes Jahr lang. Da merkt man, dass es nicht mehr geht”, sagte der 32-Jährige. Erste Anzeichen, dass seine Karriere möglicherweise dem Ende zugehe, habe es bereits Ende 2022 gegeben.

Rund zwei Jahre später wird Schwartzman, der 2020 bei den French Open im Halbfinale stand, den Schläger endgültig an den Nagel hängen. Er wünsche sich “den schönsten Abschluss, den man sich vorstellen kann”, hatte der Argentinier bereits im Mai 2024 gemeint, als er via Instagram sein Karriereende ankündigte.

Im Laufe seiner Karriere gewann Schwartzman auf Tour-Ebene 250 Matches sowie vier Titel. Im Jahr 2020 nahm der nur 1,70 Meter große Argentinier an den ATP Finals in London teil. Als beste Weltranglistenposition hat Schwartzman Rang acht zu Buche stehen, mittlerweile ist er im Ranking auf Position 386 zurückgefallen.

