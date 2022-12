Abu Dhabi: Carlos Alcaraz verliert deutlich zum Comeback, Tsitsipas schlägt Ruud

Carlos Alcaraz ist in Abu Dhabi mit einer Niederlage gegen Andrey Rublev auf die große Bühne des Tennissports zurückgekehrt. Im Duell zweier Top-5-Spieler obsiegte zuvor Stefanos Tsitsipas klar gegen Casper Ruud.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 17.12.2022, 17:15 Uhr

Carlos Alcaraz hat sich in Abu Dhabi bereits zum Auftakt geschlagen geben müssen

Noch ist Carlos Alcaraz nicht bei 100 Prozent. Das war dem Weltranglistenersten - der bei den Mubadala World Tennis Championships in Abu Dhabi das erste Match seit dem ATP-Masters-1000-Event von Paris-Bercy bestritt - in seinem Auftaktduell mit Andrey Rublev doch phasenweise anzusehen. In der der 19-Jährige mit 2:6 und 1:6 doch recht deutlich den Kürzeren zog.

Alcaraz musste ein frühes Break hinnehmen, hatte zwar direkt Chancen auf das postwendende Rebreak, ließ diese aber ungenutzt. Anders als Rublev, der auch in der Folge Breakmöglichkeiten des Spaniers zu vereiteln wusste: Der Russe behielt in umkämpften Games zumeist die Oberhand und machte mit einem neuerlichen Break den 6:2-Satzgewinn perfekt. Nur, um auch in Abschnitt zwei direkt mit einem Break zu starten.

Rublev gegen Tsitsipas

Carlos Alcaraz wehrte sich auch in der Folge nach Kräften, schaffte es aber weiterhin nicht, dem Aufschläger Rublev wirklich zuzusetzen. Dieser spielte - das frühe Break im Rücken - stark auf und ließ dem 19-Jährigen zunehmend weniger Luft zum Atmen. Die logische Konsequenz: Auch Durchgang zwei ging an den 25-Jährigen, der mit 6:2 und 6:1 den Finaleinzug im Emirat perfekt machte.

Im Endspiel geht es für den Weltranglistenachten gegen Stefanos Tsitsipas, der gegen Casper Ruud eine großartige Leistung zeigte und mit 6:2 und 6:2 in knapp über einer Stunde Spielzeit die Oberhand behielt. Im ersten Match des Tages besiegte Cameron Norrie den Kroaten Borna Coric im Duell jener Spieler, die ihre Viertelfinalspiele am Freitag verloren geben mussten. Das Endspiel und Spiel um Platz drei steigen am Sonntag.