ATP Masters Madrid: Nächste Enttäuschung - Holger Rune scheitert an Tallon Griekspoor

Holger Rune ist beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid bereits in der dritten Runde gegen den Niederländer Tallon Griekspoor ausgeschieden.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 28.04.2024, 13:39 Uhr

© Getty Images Holger Rune ist beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid bereits in Runde drei gescheitert

Und der Motor stottert weiter: Holger Rune musste sich bereits in der dritten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid verabschieden. Er verlor nach 2:13 Stunden Spielzeit gegen den Niederländer Tallon Griekspoor mit 4:6, 6:4, 3:6. Der an 24 gereihte Schützling von Ex-Doppel-Spezialist Kristof Vliegen bekommt es im Achtelfinale entweder mit Andrey Rublev oder Alejandro Davidovich Fokina zu tun.

Wie von Rune in der jüngsten Vergangenheit besonders gewohnt, streute der 2023-Champion von Paris-Bercy unnötig viele unerzwungene Fehler ein, wirkte unkonzentriert und diskutierte fortwährend mit seiner Box. Griekspoor hingegen blieb souverän und ruhig, spielte das Match am Ende trocken nach Hause.

Struff steht im Achtelfinale

Es ist Jammern auf hohem Niveau, aber der Däne kann mit seiner bisherigen Saison nicht zufrieden sein. Immerhin stand der 20-Jährige zur Mitte der vergangenen Saison auf Weltranglisten-Position vier. Aufgrund der eher durchwachsenen Ergebnisse 2024 ist Rune mittlerweile auf Platz zwölf im ATP-Ranking abgestürzt. Der nächste Versuch, wichtige Zähler für die Herren-Bestenliste zu sammeln, wird der Nordländer in etwas mehr als einer Woche beim Masters-Event in Rom haben.

Zuvor war bereits der Deutsche Jan-Lennard Struff in die Runde der letzten 16 vorgedrungen. Der Warsteiner setzte sich mit 7:5, 6:4 gegen den stärker eingestuften Franzosen Ugo Humbert durch. Der Finalist des Vorjahres darf sich im Achtelfinale entweder mit dem Spanier Carlos Alcaraz oder dem Brasilianer Thiago Seybold Wild messen.

