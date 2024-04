ATP Masters Madrid: Daniel Altmaier unterliegt Hubert Hurkacz, Andrey Rublev weiter

Der Deutsche Daniel Altmaier musste sich beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid dem Weltranglisten-Neunten Hubert Hurkacz in zwei Sätzen beugen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 28.04.2024, 16:31 Uhr

Daniel Altmaier konnte es seinem Landsmann Jan-Lennard Struff nicht nachmachen: Während der München-Champion beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid bereits früh am Spieltag ins Achtelfinale einziehen konnte, bleib dies dem Kempener verwehrt. Altmaier verlor gegen Hubert Hurkacz nach 1:45 Stunden mit 4:6 und 6:7 (2). Der Pole wird im Achtelfinale entweder gegen den Argentinier Sebastian Baez oder den US-Amerikaner Taylor Fritz antreten. Altmaier war 2023 bis ins Viertelfinale vorgedrungen.

Im zweiten Match der Night-Session (ab ca. 21:30 bei uns im Liveticker oder im TV und Stream auf Sky) wird Alexander Zverev versuchen, Struff im Achtelfinale des Combined-Events in der spanischen Hauptstadt Gesellschaft zu leisten. Der Weltranglisten-Fünfte trifft dort auf Denis Shapovalov, der sich langsam aus seinem lang anhaltenden Tief herauszuarbeiten scheint.

Über zwei Stunden hatten sich Andrey Rublev und Alejandro Davidovich Fokina in der zweiten Partie des Tages im Manolo Santana Stadium aufgehalten. Schlussendlich konnte sich der Russe nach einem dramatischen Tiebreak im ersten Satz am Ende mit 7:6 (10), 6:4 durchsetzen. Der Moskauer trifft in der Runde der letzten 16 auf Tallon Griekspoor, der überraschend Holger Rune in drei Sätzen bezwang.

