ATP Challenger Bordeaux: Fils, Murray, Wawrinka als Highlights im Starterfeld

Das ATP-Challenger-175-Turnier in Bordeaux kann mit einer starken Besetzung aufwarten. Als Favorit geht Youngster Arthur Fils ins Rennen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.05.2024, 13:12 Uhr

© Getty Images Arthur Fils braucht dringen Punkte für die ATP-Charts

Die Saison 2024 läuft nicht nach Wunsch für Arthur Fils. In Rom musste sich der französische Youngster erst vor wenigen Tagen Landsmann Alexandre Muller geschlagen geben. Was Fils nicht gefreut hat. Sehr wohl aber die Veranstalter der ATP-Challenger-Turniers in Bordeaux. Dort tritt Fils nämlich als Nummer eins an. Und könnte in Runde zwei auf Botic van de Zandschulp treffen. Auch ein Name, den man auf der Challenger-Tour nicht mehr allzu oft sieht.

Aber auch der Rest des Feldes hat sich gewaschen. Da wären zunächst einmal zwei wahren Legenden des Tennissports, zwei dreimalige Grand-Slam-Champions: Andy Murray, der sein Comeback nach der in Miami erlittenen Knöchelverletzung gibt. Und Stan Wawrinka, der einfach immer weiter spielt. Interessant dabei: Murray wird erstmals in seiner Karriere mit einem Schläger aus dem Hause YONEX antreten. Und damit als Markenkollege von Wawrinka.

Mit Roberto Bautista Agut ist ein weiterer Routine am Start, der noch einmal den Anschluss an die erweiterte Weltspitze schaffen möchte. „RBA“ ist allerdings in Bordeaux nicht gesetzt.

Zu gewinnen gibt es übrigens wie etwa schon in Aix-en-Provence 175 Punkte für die ATP-Weltrangliste. Die würde Arthur Fils gerne nehmen und könnte sie auch gut gebrauchen: Denn in der kommenden Woche steht für ihn die Titelverteidigung beim ATP-Tour-250-Event in Lyon an.

