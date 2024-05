ATP Masters Rom: Dominik Koepfer verpasst Achtelfinal-Einzug

Dominik Koepfer hat beim ATP-Masters-1000-Event in Rom den Einzug ins Achtelfinale versäumt.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 13.05.2024, 17:19 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Dominik Koepfer ist in Rom ausgeschieden

Dominik Koepfer hat beim ATP-Masters das Achtelfinale verpasst. Der 30-Jährige aus Furtwangen musste sich in der dritten Runde dem an Nummer 14 gesetzten US-Amerikaner Tommy Paul mit 4:6 und 2:6 geschlagen geben. Damit ist von den deutschen Startern im Herreneinzel nur noch Alexander Zverev im Wettbewerb. Der Olympiasieger aus Hamburg trifft am Dienstag im Achtelfinale auf den Portugiesen Nuno Borges.

Zuvor hatten sich Stefanos Tsitsipas und Alex de Minaur für das Achtelfinale qualifiziert. Madrid-Champion Andrey Rublev unterlag dagegen Alexander Müller aus Frankreich.

Hier das Einzel-Tableau in Rom