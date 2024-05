Da schau her! Andy Murray schlägt in Bordeaux mit YONEX auf!

Andy Murray hat zum Ende seiner Karriere hin noch einmal einen neuen Impuls gesetzt - und wird beim ATP-Challenger-Turnier in Bordeaux erstmals mit einem Schläger aus dem Hause YONEX aufschlagen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.05.2024, 17:40 Uhr

© Getty Images Andy Murray versucht sich in Bordeaux mit einem YONEX-Racket

Über Bordeaux und Genf nach Roland-Garros - so sieht der Plan von Andy Murray offenbar aus. Was insofern ein wenig überraschend ist, als dass man Murray nach seiner in Miami erlittenen Knöchelverletzung eigentlich gar nicht mehr auf dem roten Sand vermutet hätte. Aber vielleicht dienen die Auftritte ja auch der Voreberitung für die Olympischen Spiele, die in diesem jahr in Paris stattfinden. So sich der dreimalige Major-Champion dafür qualifizieren kann.

Gut möglich, dass man Murray dann mit einem ungewohnten Spielgerät in Händen sehen wird. Denn nach vielen Jahren bei HEAD schlägt der Routinier in dieser Woche in Bordeaux mit einem YONEX-Schläger auf. Genauer: mit dem E ZONE 100. Vertragliche Vereinbarungen darüber gibt es aktuell noch nicht, wie von Seiten von YONEX erklärt wird.

Der Challenger in Bordeaux ist übrigens ausgezeichnet besetzt. Murray geht mit einer Wildcard als Nummer sieben ins Rennen. Angeführt wird die Setzliste von Arthur Fils vor Pedro Martinez und Alexander Shevchenko. Mit Stan Wawrinka ist auch ein anderer dreimaliger Grand-Slam-Sieger dabei. Und das als neuer Markenkollege von Andy Murray. Denn der Schweizer spielt seit Jahren mit YONEX-Rackets.