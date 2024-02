Mubadala Abu Dhabi Open: Raducanu zieht souverän ins Achtelfinale ein

In der ersten Runde des WTA 500er Turniers in Abu Dhabi gelang Emma Raducanu der Einzug in die zweite Runde. Sie gewann souverän gegen Maria Bouzkova mit 6:4 und 6:1. Nun wartet Ons Jabeur auf die 21-jährige Britin.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 05.02.2024, 19:59 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images

Raducanu startete mit einem souveränen Sieg in das Turnier in Abu Dhabi. Nach einem spannenden ersten und einem klaren zweiten Satz gegen die Qualifikantin Marie Bouzkova konnte die Britin nach knappen eineindhalb Stunden als Siegerin den Platz verlassen. Als nächstes trifft die junge Britin auf die an zwei gesetzte Ons Jabeur. Jabeur hat in der ersten Runde noch Rast und muss erst im Achtelfinale das erste Mal antreten. Die Tunesin wird ebenfalls in der Doppel-Konkurrenz an den Start gehen und zwar mit der ehmaligen Weltranglistenersten Naomi Osaka.

Nach einer langwierigen Verletzungspause feierte die Britin ihr Comeback bei den Auckland Open im Dezember 2023. Die Australian Open verliefen dann eher entäuschend für die 21-jährige Raducanu, die in der zweiten Runde der späteren Halbfinalistin Wang Yafan unterlag. 2021 konnte Raducanu noch als Gewinnerin der US-Open den Platz verlassen. Nun ist sie dabei sich wieder zurückzukämpfen. Momentan ist steht sie an Position 289 der Weltrangliste.

Caroline Garcia nach drei knappen Sätzen raus

Die 30-jährige Französin unterlag heute in drei Sätzen ihrer Gegnerin Sorana Cirstea. Den ersten Satz sicherte sich Garcia noch mit 7:6 (7:4), doch verlor dann mit 4:6 und 4:6. Ebenfalls verloren hat die Französin Diana Parry, die der an sieben gesetzten Darja Kassatkina mit 4:6, 7:5 und 6:4 unterlag.

Morgen werden dann die weiteren Sechzehntelfinal-Spiele entschieden. Darunter ist auch Naomi Osaka, die mit der US-Amerikanerin Danielle Collins ein schweres Los gezogen hat. Die Gewinnerin dieser Partie trifft im Achtelfinale auf die Erstplatzierte dieses Turnieres, Jelena Rybakina. Ausgetragen wird das Match um 11:30 Uhr MEZ.

Hier gehts zum Tableau der WTA Abu Dhabi-Open