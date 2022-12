Abu Dhabi: Stefanos Tsitsipas holt sich gegen Andrey Rublev den Titel

Beim Exhibition-Turnier Mubadala World Tennis Championship in Abu Dhabi setzte sich im Endspiel Stefanos Tsitsipas gegen Andrey Rublev in drei Sätzen durch.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 18.12.2022, 14:24 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas hat das Einladungsturnier in Abu Dhabi gewonnen

Schöner Erfolg für Stefanos Tsitsipas im sonnigen Abu Dhabi: Der, wie alle anderen Tennisprofis auch, in der Vorbereitung für die kommende Saison steckende Grieche gewann beim traditionellen Exhibition-Turnier Mubadala World Tennis Championships das Finale gegen den Russen Andrey Rublev mit 6:2, 4:6, 6:2 und darf sich über einen Siegerscheck in der Höhe von 250.000 US-Dollar freuen.

Es ist Tsitsipas' erster Titel bei der renommierten Veranstaltung - 2019 verlor er im Endspiel gegen den fünffachen Champion Rafael Nadal. Rublev hingegen verpasst die Titelverteidigung aus dem Vorjahr, als er den Briten Andy Murray in zwei Sätzen bezwingen konnte.

Platz drei geht an Casper Ruud

Lediglich in Satz zwei hatte der Weltranglisten-Achte aus Moskau etwas gegen das starke Grundlinienspiel des Helenen entgegenzusetzen gehabt und holte sich just bei 5:4 aus seiner Sicht das satzentscheidende Break. In den Durchgängen eins und drei schaffte es der 24-Jährige aus Athen jeweils seinem Gegenüber die ersten beiden Aufschlagspiele abzunehmen - dreimal davon über Einstand.

Bereits zuvor hatte sich der Norweger Casper Ruud im Spiel um Platz drei gegen den aktuell Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz in zwei Sätzen 6:1, 6:4 durchgesetzt. Das Comeback des Spaniers beim Showkampfturnier in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist damit gehörig in die Binsen gegangen, hatte der amtierende US Open Champion doch bereits sein Semifinal-Duell gegen Rublev mit 2:6, 1:6 verloren geben müssen.

Was nicht verschwiegen werden soll - ein Damenmatch wurde an diesem Wochenende ebenfalls ausgetragen: Schon am Freitag waren Ons Jabeur und Emma Raducanu aufeinander getroffen. Dabei setzte sich die Weltranglisten-Zweite aus Tunesien in einer engen Partie mit 5:7, 6:3 und 10:8 im Match-Tiebreak durch.