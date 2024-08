Achterbahnfahrt geht weiter: Osaka verliert in Runde zwei

Nach dem Naomi Osaka in der ersten Runde beim WTA-Masters in Toronto über Ons Jabeur hinweg gefegt ist, muss sie nach der zweiten Runde schon wieder ihre Koffer packen. Sie verlor klar in zwei Sätzen gegen Elise Mertens.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.08.2024, 13:37 Uhr

© Getty Images

Naomi Osaka konnte ihre starke Leistung vom Sieg gegen Ons Jabeur nicht wiederholen: In der zweiten Runde von Toronto hatte sie gegen Elise Mertens keine echte Chance.

Elise Mertens schlug die Japanerin bei dem Turnier in Kanada mit 6:3 und 6:4. Einen Tag zuvor zeigte Osaka noch einer ihrer besten Leistungen nach ihrem Comeback Anfang des Jahres und besiegte die dreimalige Grand-Slam-Finalistin Ons Jabeur sehr deutlich mit 6:3, 6:1.

Naomi Osaka: Im Spiel von Mertens gefangen

Über das gesamte Match fand Osaka nie wirklich ins Spiel und hatte vor allem mit ihrem Aufschlag immer wieder große Probleme.

Nach der Niederlage gab Osaka zu, dass sie sich zu sehr das Spiel von Mertens hat aufzwingen lassen: “Ich hätte ein bisschen mehr in die Grundschläge investieren können. Ich glaube, ich habe mich ein wenig darin verrannt, konstant zu sein und in den Ballwechseln zu sein. Es ist schwierig, denn wenn man gegen sie spielt, schlägt man nicht unbedingt sofort Winner, man muss den Platz öffnen, und ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie in den Rhythmus gekommen bin, möglicherweise keine Winner zu schlagen, und ich habe vielleicht angefangen, ihr Spiel ein bisschen mehr zu spielen”, so die Japanerin nach ihrer Niederlage gegen die Belgierin.