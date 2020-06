Adria Tour: Thiem gegen Dzumhur und Lajovic, Zverev trifft auf Krajinovic und Troicki

Um 14:00 Uhr am heutigen Samstag fällt der Startschuss in die von Novak Djokovic ins Leben gerufene Adria Tour. Dominic Thiem und Alexander Zverev gehen hier als ganz große Favoriten in ihre Auftaktbegegnungen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 13.06.2020, 12:25 Uhr

Am heutigen Samstag werden Thiem, Zverev, Djokovic und Dimotrov gleich zwei Mal auf dem Platz stehen.

Es waren recht befremdliche Bilder, die im Vorfeld der Adria Tour in den sozialen Netzwerken kursierten. Die Spieler rund um Novak Djokovic, Dominic Thiem und Alexander Zverev gingen bei Gruppenfotos, einem gemeinsamen Fußballspiel oder einem Foto mit den Ballkindern auf Tuchfühlung - von Social Distancing keine Spur. "Es ist eher ein regionaler Ansatz, um zu sehen, welche Länder diese Art von Veranstaltungen zulassen, weil sie mit besseren Zahlen konfrontiert waren, vielleicht im Vergleich zu einigen anderen Ländern. Wir haben mit dem Coronavirus ziemlich guten Erfolg gehabt", meinte Djokovic deshalb in einer Pre-Tournament-Pressekonferenz.

Am heutigen Samstag soll nun aber ohnehin der Tennissport im Fokus stehen - und da dürfen sich Tennisfans auf einige spannende Begegnungen freuen. Das Turnier wird nämlich in zwei Gruppen gespielt, Alexander Zverev und Novak Djokovic werden deshalb bereits morgen aufeinandertreffen. Dominic Thiem hingegen hat Grigor Dimitrov als härtesten Brocken zugelost bekommen.

Zverev und Djokovic in einer Gruppe

Der Bulgare ist es auch, der das erste Match des Turniers bestreiten wird. Um 14:00 Uhr eröffnet Dimitrov gegen Dusan Lajovic. Direkt im Anschluss ist es dann an der Zeit für Dominic Thiem, seinen ersten Auftritt des Events zu bestreiten. Der Österreicher trifft auf Damir Dzumhur. Dann wird auch Hausherr Novak Djokovic am Platz stehen, der Branchenprimus bekommt es mit Viktor Troicki zu tun. Den Abschluss der Tag-Session liefern schließlich Alexander Zverev und Filip Krajinovic.

Das war aber noch nicht alles an Tennis an diesem Freitag, ab 19:00 Uhr werden alle Athleten ein weiteres Gruppenspiel bestreiten. In der Night-Session ist es abermals Grigor Dimitrov, der eröffnen wird. Diesmal bekommt es der 29-Jährige mit Damir Dzumhur zu tun. Dann trifft Dominic Thiem auf Dusan Lajovic, ehe Novak Djokovic und Filip Krajinovic aufeinandertreffen werden. Den Abschluss des Tages liefern sich Alexander Zverev und Viktor Troicki.

Das gesamte Turnier wird im "Fast-4-Modus" (mit einem Tiebreak beim Stand von 3:3) und auf drei Gewinnsätze gespielt. Die beiden Gruppenersten spielen am Sonntag ein Finalspiel. Die Spiele von Dominic Thiem und Alexander Zverev gibt es bei uns im Matchtracker, Eurosport 2 überträgt die Adria Tour im TV.

Der Spielplan für den Samstag im Überblick: