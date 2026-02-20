Alcaraz ausnahmsweise einmal wütend: "Die Zeitregel ist absurd"

Carlos Alcaraz verliert so selten die Beherrschung, dass sein Ausbruch während seines Spiels gegen Karen Khachanov im Viertelfinale des ATP 500-Turniers in Doha natürlich nicht unbemerkt blieb.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 20.02.2026, 14:32 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz kann auch mal wütend sein.

Nach einer Verwarnung wegen Überschreitung des Zeitlimits ließ sich der Weltranglisten-Erste auf eine längere Diskussion mit Stuhlschiedsrichterin Marija Cicak ein und bemerkte ziemlich unverblümt, was er vom aktuellen Regelwerk hält: "Die ATP-Regeln sind immer scheiße. Sie sind scheiße."

Bei der anschließenden Pressekonferenz legte “Carlitos” nach. „Ehrlich gesagt finde ich die Zeitregel absurd. Nach einem sehr anstrengenden Punkt, der am Netz endete, sprintete ich los, um mein Handtuch zu holen; mir lief die Zeit davon. Die Stuhlschiedsrichterin sagte mir, sie hätte die Uhr angehalten, als ich mein Handtuch erreicht hatte, aber zwischen dem Zeitpunkt, als ich die Bälle anforderte, und dem Zeitpunkt, als ich zum Aufschlag bereit war, hatte ich keine Zeit mehr", gab der Spanier zu Protokoll.

Und weiter: "Für mich ergibt das keinen Sinn. Das Publikum schrie und jubelte noch, was das Spiel zusätzlich verlangsamte. Ich schaute auf die Uhr, als noch drei oder vier Sekunden übrig waren, und ich hatte keine Zeit mehr zum Aufschlag, bekam aber trotzdem eine Verwarnung. Ich persönlich finde, es sollte etwas flexibler sein oder die Regel sogar überdacht werden, denn in so hart umkämpften Spielen ist es immer dasselbe, und das ist für mich lächerlich.“

Sportlich geht es für Alcaraz in Doha am Freitag weiter. Im Halbfinale trifft der Weltranglisten-Erste auf Andrey Rublev.

