ATP Delray Beach: Vier Lokalmatadoren ziehen ins Viertelfinale ein

Mit Taylor Fritz, Learner Tien, Tommy Paul und Frances Tiafoe haben beim ATP 250-Turnier in Delray Beach am Donnerstag insgesamt vier US-Amerikaner das Ticket fürs Viertelfinale gebucht.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 20.02.2026, 09:22 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz führt in Delray Beach eine US-amerikanische Armada an.

Der topgesetzte Fritz behielt gegen die spanische Nachwuchshoffnung Rafael Jodar mit 7:6 (4) und 6:4 die Oberhand.

Fritz trifft nun im Viertelfinale auf Tommy Paul, der sich seinerseits gegen den australischen Lucky Loser Adam Walton mit 7:6 (11) und 6:3 durchsetzte.

Ebenfalls in der Runde der letzten Acht steht Learner Tien. Der 20-Jährige musste zwar hart kämpfen, hatte jedoch schließlich beim 6:4, 6:7 (4) und 7:6 (5)-Erfolg gegen Miomir Kecmanovic das bessere Ende für sich.

Auch Tien wird sich im Viertelfinale mit einem Landsmann messen. Dort wartet nämlich Frances Tiafoe, der den Qualifikanten Zachary Svajda mit 6:4, 3:6 und 7:5 in die Schranken wies.

Mit Sebastian Korda hatte ein weiterer Lokalmatador bereits am Mittwoch den Einzug ins Viertelfinale fixiert. Korda trifft am Freitag auf Casper Ruud, der in Delray Beach auf Position zwei gesetzt ist.

