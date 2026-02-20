ATP Rio: Lokalmatador Fonseca scheitert im Achtelfinale

Für Joao Fonseca war beim ATP 500-Heimturnier in Rio bereits im Achtelfinale Endstation. Der 19-Jährige unterlag überraschend dem Peruaner Ignacio Buse mit 7:5, 3:6 und 4:6.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 20.02.2026, 08:57 Uhr

© Getty Images Joao Fonseca musste bei seinem Heimturnier eine Enttäuschung hinnehmen.

Obwohl der erste Satz zur Freude des Publikums noch an den Lokalmatador ging, nutzte Buse schließlich die 43 unerzwungenen Fehler Fonsecas und triumphierte nach einer Spielzeit von zwei Stunden und 25 Minuten. Mit diesem Sieg erreichte der 21-Jährige als erster Peruaner seit Einführung der Serie im Jahr 2009 das Viertelfinale eines ATP-500-Turniers.

In der Runde der letzten Acht trifft Buse nun auf Matteo Berrettini, der gegen Dusan Lajovic mit 3:6, 6:4 und 6:2 die Oberhand behielt. Für Berrettini ist es das erste Viertelfinale auf Sandplatz seit seinem letzten Titelgewinn in Kitzbühel 2024.

Ebenfalls eine Runde weiter ist unter anderem der Argentinier Tomas Martin Etcheverry, der den litauischen Qualifikanten Vilius Gaubas mit 7:6 (1) und 6:4 bezwang.

Mit dem Viertelfinal-Einzug kletterte Etcheverry nun auf Platz 44 der ATP Live-Weltrangliste und schaffte damit erstmals seit April letzten Jahres die Rückkehr in die Top 50. Etcheverry trifft nun auf den portugiesischen Lucky Loser Jaime Faria.

Hier das Einzel-Tableau in Rio