Alcaraz beeindruckend: Klarer Sieg gegen Medvedev

Er hat ein bisschen gebraucht, um im Finale in Indian Wells zu seinem Spiel zu finden. Aber dann zeigte Carlos Alcaraz gegen Daniil Medvedev eine beeindruckende Leistung. Er gewann das Endspiel im Tennis-Paradise mit 7:6 (5), 6:1.

von Daniel Müksch

zuletzt bearbeitet: 18.03.2024, 00:51 Uhr

Das Ergebnis sieht für Titelverteidiger Carlos Alcaraz deutlich aus. War es auch. Dabei erwischte eigentlich daniil Medvedev einen Auftakt nach Maß. Sofort holte der Russe das Break und startete aggressiver als sonst in das Match. Auch seine Return-Position hatte der Russe nach vorne verschoben. Der Überraschungs-Effekt saß. 3:0 für Medvedev.

Doch Alcaraz gewöhnet sich an die neue Spielweise des Russen und holte sich das Break bei 1:3 zurück. Danach wurde es ein „normales“ Match. Keiner der Spieler gab ein weiteres Mal sein Service im ersten Durchgang ab und es ging in den Tie-Break. Hier bestimtme Alcaraz vom erstenPunkt an das Geschehen, war der aggressivere Spieler. Das zahlte sich aus. Er führte schnell mit 5:2 und holte sich Durchgang eins nach einem Vorhand-Longline-Fehler schließlich mit 7:5.

Carlos Alcaraz: Im zweiten Satz wie aus einem Guss

Zum Auftakt von Satz zwei machte Alcaraz den Medvedev und holte sich wie der Russe im Durchgang zuvor direkt das Break zum Satzauftakt. 3:0 für den Spanier. Jetzt hatte Medvedev, der sich im zweitren Satz noch mit ein paar Zuschauern anlegte, der Power des Spaniers nicht mehr viel entgegenzusetzen. Und Alcaraz machte so gut wie keinen Fehler. Mit dem Doppelbreak zum 5:1 sorgte der Spanier endgültig für die Entscheidung.

7:6 (5) und 6:1 heißt es am Ende für Carlos Alcaraz, der seinen Titel von 2023 damit beeindruckend verteidigen konnte.

Im Interview danach sagte Alcaraz, für den es der erste Turniersieg nach seinem Wimbledon-Sieg 2023 war, auf dem Platz: "Das ist ein ganz besonderer Sieg für mich. Vor dem Turnier wusste ich nicht genau, wo ich stehe. Ich konnte auch kaum trainieren und war mir unsicher, ob mein Knöchel hält. Der Sieg wird mir Selbstvertrauen geben und ich bin sehr glücklich, dass ich wieder auf dem Niveau spielen kann."

