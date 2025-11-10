Alcaraz bricht den Bann in Turin: „Ich habe endlich mit einem Sieg begonnen“

Carlos Alcaraz ist zum ersten Mal in seiner Karriere mit einem Sieg in die ATP-Finals gestartet. Der Spanier war nach dem Auftakterfolg über Alex de Minaur sichtlich erleichtert.



von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 09.11.2025, 23:10 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz ist zum ersten Mal mit einem Sieg in ATP-Finals gestartet.

Am Sonntag gelang Alcaraz endlich der Start, den er sich bereits bei seinen ersten beiden Teilnahmen bei den Finals gewünscht hätte. „Mit einem Sieg ins Turnier zu starten ist immer schön, das ist immer gut. Es kann einem wirklich einen erheblichen Selbstvertrauensschub für die nächsten Spiele geben“, meinte der sechsmalige Grand-Slam-Champion im Anschluss an sein Auftaktmatch.

2023 hatte der Spanier bei seiner ersten Teilnahme zum Auftakt gegen Alexander Zverev verloren, im Vorjahr unterlag er überraschend im ersten Match Casper Ruud. Dieses Mal stimmte beim 7:6 (5), 6:2-Sieg über Alex de Minaur am Ende das Ergebnis.

Die Leistung war - wie bei Alcaraz häufig der Fall - phasenweise bärenstark und phasenweise fehlerdurchwachsen. Der 22-Jährige will auf jeden Fall das Positive aus dem Match mitnehmen: "Ich werde versuchen, die kleinen Dinge, die heute nicht so gut liefen, weiter zu verbessern. Ich bin hochmotiviert für die nächsten Spiele", blickt der Spanier bereits nach vorne.

Mit zwei weiteren Match-Siegen in Turin wäre Alcaraz auf jeden Fall am Jahresende die Nummer 1 - egal, wie der direkte Konkurrent Jannik Sinner in Turin performt.

Der derzeitige Weltranglisten-Zweite wird am Dienstag in seinem zweiten Match in der "Gruppe Jimmy Connors" auf Lorenzo Musetti treffen. Der Italiener war nur durch die Absage von Novak Djokovic noch in das Feld der acht erfolgreichsten Tennisspieler des Jahres gerutscht.

