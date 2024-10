Alcaraz und Sinner: Gemeinsamer Anflug auf Shanghai

Nach ihrem mitreißenden Endspiel in Peking haben Carlos Alcaraz und Jannik Sinner eine Fluggemeinschaft Richtung Shanghai gebildet.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 03.10.2024, 10:06 Uhr

© Getty Images "Wann geht nochmal unser Flieger?" - Jannik Sinner und Carlos Alcaraz bei der Siegerehrung in Peking

Die Verfügbarkeit von Privatflugzeugen ist keine ganz neue Errungenschaft. Dass sich die zwei aktuell Weltbesten Tennisspieler aber nach einem mitreißenden Finale wie jenem am Mittwoch in Peking ein privates Flugtaxi teilen, kommt eher selten vor. Man stelle sich nur vor, wenn es sich bei den Reisenden nicht um Jannik Sinner und Carlos Alcaraz sondern um John McEnroe und Jimmy Connors ca. im Jahr 1982 gehandelt hätte.

Das wäre sicherlich unterhaltsam gewesen. Aber wahrscheinlich nicht auf eine gute Art und Weise.

Das Einvernehmen zwischen Alcaraz und Sinner hingegen ist prächtig. Der Südtiroler war ja in der Offseason auch schon mal zu Gast in der Akademie von Juan Carlos Ferrero. Man kennt und schätzt sich wirklich. Wäre da nicht die wieder aufgeflammte Möglichkeit einer Doping-Sperre gegen Sinner - der Tennishimmel hinge voller Geigen.

Sinner gegen Daniel, Alcaraz gegen Shang

Bis der CAS den Fall des Weltranglisten-Ersten behandelt haben wird, ist noch einiges an Tennis zu spielen. Jetzt eben in Shanghai, das Carlos Alcaraz und jannik Sinner gemeinsam angeflogen sind. Dem Vernehmen nach wird für die beiden eine Ausnahme gemacht. Denn eigentlich absolviert die obere Hälfte des Tableaus ihre Zweitrunden-Partien schon am Freitag - Sinner und Alcaraz, die also im Halbfinale des vorletzten Masters-1000-Turniers des Jahres aufeinandertreffen könnten, sollen erst am Samstag einsteigen.

Die Gegner der beiden stehen schon fest: Jannik Sinner eröffnet gegen Tara Daniel. Und Carlos Alcaraz hat mit Jerry Shang einen der spannendsten jungen Spieler auf der ATP-Tour vor der Nase.

Hier das Einzel-Tableau in Shanghai