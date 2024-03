Alex de Minaur: Katie Boulter hat ihn erst mal abblitzen lassen

Australiens Dauerrenner Alex de Minaur hat auch in Sachen Liebe große Kämpferqualitäten aufzeigen müssen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 23.03.2024, 02:47 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images

Es war eine der schönsten Szenen in der noch jungen Tennissaison 2024: Alex de Minaur hatte gerade das Turnier in Acapulco gewonnen, aber anstatt einer großen Siegesfeier schwang er sich direkt ins nächste Flugzeug. Ziel: San Diego, wo Freundin Katie Boulter im Finale stand. de Minaur schaffte es noch pünktlich zum Endspiel, was offenbar auch Boulter beflügelte - sie holte den Titel. Und bedanke sich natürlich auch für de Minaurs Einsatz.

Ohnehin gibt es immer wieder schöne Worte der beiden übereinander, auch als de Minaur zu Beginn der Saison erstmals die Top Ten knackte. "Niemand verdient es mehr als dieser Mann", twitterte sie da.

de Minaur bleibt hartnäckig

Das Verrückte: Zu der Beziehung der beiden wäre es beinahe nicht gekommen. Denn bei de Minaurs erster Bitte um ein Date, hatte Boulter ihn noch abserviert. Das verriet er kürzlich beim Talk "Taste of Tennis". "Als ich sie das erste Mal ausführen wollte, hat sie direkt nein gesagt", so der Australier. "Ich habe sie auf ein Kaffee-Date einladen wollen, und sie hat abgelehnt."

Aber de Minaur ist bekanntermaßen schwer kleinzukriegen. "Es war hart zu schlucken, aber so hartnäckig wie ich nun mal bin, habe ich noch mal gefragt. Und sie sagte: vielleicht. Damit fing es an, und hier sind wir nun."

Seit 2020 sind die beiden liiert - und sportlich läuft es so gut wie nie zuvor: de Minaur steht aktuell auf Rang 10, Boulter auf Platz 30 - vor zwei Wochen hatte sie mit Platz 27 ihre bislang höchste Weltranglistenposition erreicht.

Boulter hatte offenbar auch einen positiven Einfluss auf de Minaurs Sicht auf die Dinge der Tenniswelt. Er habe immer nur auf die Ergebnisse geschaut, Boulter habe ihm aber beigebracht, den Weg dahin zu genießen. "Dank ihr habe ich gelernt, mit Niederlagen besser umzugehen."

Wobei eine Sache dabei besser werden könnte: Wenn einer von beiden ein Match verloren habe, schreibe man sich gleich - nur "kriege ich nicht viele Antworten von dir", so die Britin. Das Versprechen von de Minaur: "Ich werde darin aber besser..."