Plötzlicher Standortwechsel: ATP-250- Turnier von Belgrade nach Athen verlegt

Das eigentlich für Belgrade geplante ATP-250-Turnier wurde spontan nach Athen verlegt. Das Event beginnt Anfang November.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 04.08.2025, 18:40 Uhr

Die ATP hat heute verkündigt, dass das ATP-250-Turnier in Belgrade einen neuen Austragungsort gefunden hat – Athen. Warum der plötzliche Wechsel des Austragungsortes in die Wege geleitet wurde, bleibt ungewiss.

Das Turnier wurde von 2008 bis 2022 (inklusive einer achtjährigen Pause) in Belgrade ausgetragen. Es war das erste ATP-Turnier, das in Serbien stattfand. 2024 kehrte das Turnier nach zwei Jahren Pause erneut zurück – allerdings mit einem Belag-Wechsel: Es ging vom Sand auf Hartplatz in die Halle.

Das nun in Hellenic Championchips umbenannte Turnier ist weiterhin vom 02.11 bis zum 08.11 angesetzt. Stattfinden wird das Turnier auf einem Indoor-Hartplatz in der OAKA Basketball Arena , einer Mehrzweckhalle, die bei den Olympischen Spielen 2004 genutzt wurde und bereits Schauplatz für Musikveranstaltungen wie den Eurovision Song Contest war.

Das Statement der Turnierorganisation gab keine Informationen für den Anlass des plötzlichen Wechsels preis, es wurde lediglich erklärt: „Die ATP 250 Hellenic Championships werden von dem erfahrenen Team organisiert, welches bereits neun internationale Turniere in Belgrad durchgeführt hat. Dieses neueste Projekt baut auf diesem Erbe auf, und die Vorbereitungen für eine Weltklasse-Veranstaltung in der historischen Stadt Athen sind bereits in vollem Gange. Wir freuen uns darauf, die Tenniswelt im November dieses Jahres in Griechenland willkommen zu heißen.“