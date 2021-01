Alex de Minaur - „Nick Kyrgios ist immer für andere da“

Alex de Minaur wird das australische Team beim ATP Cup anführen. Für Nick Kyrgios, der diesmal fehlen wird, hat de Minaur nur Lob übrig.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.01.2021, 18:47 Uhr

© Getty Images Zwei, die sich gut verstehen: Nick Kyrgios und Alex de Minaur

Alex de Minaur hat einen interessanten Jahresanfang hingelegt. De Minaur hat seinen europäischen Winter nicht im australischen Sommer verbracht, sondern ist mit Kollegen wie Matteo Berrettini, Fabio Fognini etc. erst nach dem ATP-Tour-250-Turnier in Antalya in seine Heimat gereist. Bekanntlich mit dem Siegerpokal aus der Türkei, de Minaur hatte im Finale gegen einen verletzten Alexander Bublik nur Kurzarbeit zu verrichten.

Ab dem kommenden Dienstag wird de Minaur die gastgebende Mannschaft beim ATP Cup anführen, die Australier sind in der Gruppe mit Spanien und Griechenland allerdings nur Außenseiter. Zumal mit Nick Kyrgios ein Mann fehlt, der für den letzten emotionalen Schub immer gut war. Stattdessen wird John Millman das zweite Einzel bestreiten. Los geht es am Dienstag um 07:30 Uhr MEZ gegen die Spanier mit Rafael Nadal.

De Minaur über Kyrgios - „Wir sind fast wie Brüder“

Seine Kumpel Kyrgios vermisst Alex de Minaur schon jetzt. „Nick ist einer der nettesten Kerle, die es da draußen gibt“, sagte de Minaur im Vorausblick auf den ATP Cup. „Ich habe das Glück gehabt, mit ihm in Davis-Cup-Begegnungen zu spielen und ihn besser kennenzulernen. Er war einer von jenen Jungs, die immer schon viel Vertrauen in mich hatten, eigentlich seit Junioren-Tagen. Und Nick hat mir immer gesagt, dass ich an mich glauben und einfach rausgehen und mir das holen soll, was möglich ist.“

Tatsächlich hat sich Nick Kyrgios in den vergangenen Jahren immer als großer Teamplayer gezeigt - sei es beim ATP Cup, im Davis Cup oder auch beim Laver Cup. „Er wird missverstanden. Er ist einer der Nettesten und ist immer für andere da. Wir sind fast wie Brüder - ziemlich nah dran.“