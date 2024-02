Alexander Bublik: "Tennisspieler verdienen ein besseres Leben"

Alexander Bublik schlägt ab heute beim Ultimate Tennis Showdown in Oslo auf. Eine willkommene Abwechslung zum Spielbetrieb auf der ATP-Tour, der den Kasachen nicht so richtig freut.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.02.2024, 13:50 Uhr

© Getty Images Alexander Bublik schlägt ab heute in Oslo auf

Wenn sich Alexander Bublik spürt, dann gibt es für die Tennisfans nicht nur variantenreiches Tennis zu sehen, sondern auch einen Mann, der um seine Siege kämpft. So wie vergangene Woche in Montpellier, wo Bublik auf dem Weg zum Titelgewinn in all seinen Partien den ersten Satz verlor - nur aum dann ein ums andere Mal den Spieß noch umzudrehen.

Im Gegensatz zu einigen Kollegen ist Bublik nun nicht weiter nach Marseille gezogen, stattdessen schlägt er bei der nächsten Ausgabe des Ultimate Tennis Showdowns in Oslo auf. Bei einem Format also, dass die Konventionen des regulären Tennisbetriebs sprengt. So wird auf Zeit und nur mit einem Aufschlag gespielt, dazu kommen ein paar Gimmicks, die man live gesehen haben muss, um sie zu verstehen. Der Champion von Montpellier firmiert beim UTS als "The Bublik Enemy", eine kreative Glanzleistung der Ausrichter um Patrick Mouratoglou.

Bublik möchte eine kürzere Saison

Auftritte dieser Art machen Alexander Bublik Spaß. Das Leben auf der ATP-Tour indes nicht so sehr, wie er gegenüber dem Portal tennismajors.com erklärte. "Ich bin für Änderungen. Und ich will, dass diese Änderungen kommen, weil wir dieselben Turniere für dasselbe Preisgeld während der letzten 15 Jahre gespielt haben. Sie erhöhen das Preisgeld um zwei Prozent und sie glauben, wir brauchen das und sind deshalb glücklich."

Was ganz offensichtlich zumindest im fall von Alexander Bublik nicht der Fall ist. "Die Spieler verdienen es, gut behandelt zu werden, mehr zu verdienen, weniger zu spielen und die Atmosphäre mehr zu genießen. Weil sonst ist es wirklich zu fordernd, elf Monate lang ohne Pause zu spielen. Am Ende des jahr hat man dann einen Monat. Und schon geht es wieder weiter." Bubliks Quintessenz: "Ich glaube, dass Tennisspieler ein besseres Leben verdienen.