ATP Wien: Monfils rettet sich in die zweite Runde

Altbekannter Erste Bank Open-Teilnehmer Gael Monfils verhindert mit einem einem knappen 7:6 (5) und 6:3-Sieg ein frühes Aus bei dem ATP-Tour-500-Turnier in Wien. Achtelfinalgegner Lorenzo Musetti besiegte in zwei glatten Sätzen Landsmann Lorenzo Sonego.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 22.10.2024, 20:09 Uhr

Beim zweiten Spieltag der Erste Bank Open in Wien gab es heute nicht nur auf dem Center Court volle Starpower zu sehen. Das Tenniszelt am Heumarkt hatte mit Monfils und Musetti ebenfalls ein prominentes Aufgebot.

Das dritte Match des Tages auf dem #Glaubandich Court fiel rein französisch aus. Altmeister Monfils empfing in Runde eins Landsmann und Qualifikant Quentin Halys, der bei dem diesjährigen ATP-Tour-250-Turnier in Gstaad überraschend das Finale erreichte. Und auch bei seinem dritten Auftritt in Wien erwischte der 90. der Welt einen guten Start: Zu Null nahm er dem ehemaligen Weltranglistensechsten Monfils den Aufschlag ab. Der Finalist aus 2008 brachte sicherlich nicht sein bestes Tennis auf den Platz, konnte sich aber dennoch das Re-Break zum 4:4. sichern. Zu Unruhen kam es nur kurz, da Monfils Feuchtigkeit auf der Seite seines Platzes anmerkte, die der Schiedsrichter kurzerhand mit einem Handtuch aufwischte. Ohne ein weiteres Break ging es in die Satzverlängerung, die der 11-fache Titelträger mit 7:6 (5) gewann. Den zweiten Satz holte sich Monfils Dank eines Breaks souverän mit 6:3.

Musetti macht Achtelfinale gegen Monfils klar

Nach dem rein französischen folgte das rein italienische Erst-Runden-Duell im Tenniszelt. Und während die beiden Lorenzos - Lorenzo Muestti und Lorenzo Sonego - ihre Erstbegegnung am Heumarkt hatten, betrat auch Dominic Thiem den Center Court, um die letzte Turnierreise seiner Karriere einzuleiten. Trotz des Spektakels am Center Court, hatten sich auch einige Zuschauer am Heumarkt eingefunden.

Der Olympia-Bronzemdaillengewinner Musetti tat es seinen italienischen Kollegen Berrettini und Cobolli gleich und erfüllte seine Favoritenrolle mit Bravour. Er bezwang Sonego problemlos mit 6:3 und 6:2. In Runde zwei trifft der 17.der Welt auf Gael Monfils, der gegen den Italiener definitiv schneller ins Match finden muss als in der heutigen Partie. Musetti wartet seit dem Turniersieg bei dem ATP-Tour-250-Turnier in Neapel 2022 auf einen weiteren ATP-Tour-Titelgewinn.

