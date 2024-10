tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open 2024 live: Dominic Thiem vs. Luciano Darderi im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft in der ersten Runde der Erste Bank Open 2024 auf Luciano Darderi. Das Match gibt es ab 18 Uhr live im TV im ORF (Österreich) und bei Sky, im Livestream bei ServusTV On und in unserem Liveticker.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 22.10.2024, 17:15 Uhr

© GEPA Pictures/Getty Images Dominic Thiem und Luciano Darderi treffen heute in Wien aufeinander

Ist die erste Aufgabe bei den Erste Bank Open 2024 auch gleichzeitig die letzte in der Karriere von Dominic Thiem? Die Auslosung hat es zumindest gut gemeint mit dem Österreicher: Denn Luciano Darderi ist alles andere als ein Spezialist für Hartplätze.

Thiem wiederum hat seit den US Open kein Wettkampfmatch mehr bestritten, die Form nur bei einem Schaukampf in Frankfurt und bei einem Abschiedssatz mit Aleander Zverev am Sonntagabend in Wien getestet. es wird also spannend.

Thiem vs. Darderi - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Dominic Thiem und Luciano Darderi gibt es ab 18 Uhr live im Livestream bei ServusTV On und WOW.

