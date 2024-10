ATP Basel: Alexander Bublik zerstört Racket und muss aufgeben

Alexander Bublik musste beim ATP 500er-Event in Basel die Erstrundenpartie verletzungsbedingt aufgeben. Ben Shelton feierte einen Auftaktsieg.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.10.2024, 20:13 Uhr

© Getty Images Ausraster und Aufgabe: Alexander Bublik hat in Basel aufgeben müssen.

Für Alexander Bublik ist der Ausflug nach Basel bereits beendet. Im Erstrundenduell gegen Botic van de Zandschulp unterlag der Kasache nach Aufgabe im dritten Satz beim Stand von 6:3, 4:6, 0:4.

Trotz der Satzführung schied der 32. des ATP-Rankings gegen den Niederländer aus und lieferte den Fans zwischendurch auch wieder einen seiner typischen Ausraster, dem nach verlorenem zweiten Durchgang ein Racket zum Opfer fiel. Das brachte jedoch keine Wendung. Stattdessen dominierte van de Zandschulp das Match und musste bei komfortabler Führung im dritten Satz den Sieg nicht mal mehr aus eigener Kraft erspielen.

Ben Shelton übersteht die erste Runde

Alexander Bublik, der seit Wimbledon nur einen Toursieg feiern konnte, gab verletzungsbedingt auf und verzichtete nach sechs verlorenen Spielen am Stück auf die letzten beiden Aufschlagspiele, die mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls an Botic van de Zandschulp gegangen wären, der nun auf Stefanos Tsitsipas treffen könnte.

Ben Shelton musste hingegen zwei Sätze an diesem Tag gewinnen, um den Einzug in Runde zwei perfekt zu machen. Gegen Tomas Martin Echteverry siegte der US-Amerikaner, der am Wochenende das UTS-Event in Frankfurt gewinnen konnte, 6:3, 6:4.

Hier das Einzel-Tableau in Basel